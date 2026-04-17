Το Ιράν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ για τα εμπορικά πλοία για όσο διαρκεί η εκεχειρία στο Λίβανο

Ανοικτή για όλα τα εμπορικά πλοία θα είναι η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ για όσο διαρκεί η εκεχειρία στον Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ ανέφερε ότι, σε συνάρτηση με την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, επιτρέπεται η απρόσκοπτη διέλευση εμπορικών πλοίων από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ισχύος της εκεχειρίας.

Όπως διευκρίνισε, η κίνηση των πλοίων θα πραγματοποιείται μέσω συντονισμένης διαδρομής που έχει ήδη καθοριστεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Αναλυτικά η ανάρτηση Αραγτσί:

«Στο πλαίσιο της εκεχειρίας στον Λίβανο, η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ κηρύσσεται πλήρως ελεύθερη για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, ακολουθώντας τη συντονισμένη διαδρομή όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θρίλερ με νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας: Προσήχθη ένας ύποπτος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Μπελέρης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Πρέπει να μπει ένα τέλος στην παράνομη τουρκική αλιεία

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Ο Άρης Μουγκοπέτρος επιστρέφει στη μουσική – Κυκλοφορεί ένα νέο κομμάτι με τίτλο “Comeback”

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Η Κλαυδία μιλάει για πρώτη φορά για τη δικαστική της διαμάχη: Το θέμα για μένα έχει λήξει

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Ο D4vd συνελήφθη για τον θάνατο 14χρονης που βρέθηκε νεκρή στο πορτμπαγκάζ του Tesla του

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη για τον νέο της σύντροφο: Μου στάθηκε στο πρόβλημα μου όταν δεν είχα κανέναν