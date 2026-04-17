Θρίλερ με νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας: Προσήχθη ένας ύποπτος

Νεκρή γυναίκα εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα (17/4) στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του protothema.gr, από διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που βρίσκεται στην ίδια πολυκατοικία στην οδό Κολοκοτρώνη προσήχθη άνδρας, ο οποίος εξετάζεται από τις αρχές στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου της γυναίκας.