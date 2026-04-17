Σταματίνα Τσιμτσιλή – Το νέο μήνυμα για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη: Δίνει μια μάχη για τη ζωή του, η Τίνα μας είναι εκεί που πρέπει να είναι

Για τα μηνύματα αγάπης και το έντονο ενδιαφέρον που έχει δεχτεί η ομάδα του Happy Day σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, μίλησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η παρουσιάστρια του Alpha, στην έναρξη της σημερινής εκπομπής (17/4), θέλησε να εκφράσει τις ευχαριστίες της προς τους τηλεθεατές για τη στήριξή τους, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην απουσία της Τίνας Μεσσαροπούλου.

«Καλημέρα, παρεάκι μας γλυκό και αγαπημένο. Τελειώνει αυτή η εβδομάδα, τελειώνουν και οι διακοπές του Πάσχα για τα παιδάκια. Όλοι πρέπει σιγά-σιγά να συνειδητοποιήσουν τι τους συμβαίνει. Για όσους κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης, θα έχετε καταλάβει ότι ακόμα δεν έχουν γυρίσει όλοι», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Αφού καλημέρισε και τους συνεργάτες της, η παρουσιάστρια σημείωσε:

«Η Τίνα μας, όπως καταλαβαίνετε, ούτε σήμερα θα είναι μαζί μας. Είναι εκεί που πρέπει να είναι, στο πλευρό του άντρα της. Μας στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα, μας ρωτάτε με αγάπη και ενδιαφέρον. Δίνει μια μάχη για τη ζωή του. Εμείς του ευχόμαστε να είναι σιδερένιος και σύντομα να ακούσουμε πολύ καλά νέα».