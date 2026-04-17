MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Ελπίζω η Χεζμπολάχ να συμπεριφερθεί καλά κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ

|
THESTIVAL TEAM

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χθες Πέμπτη πως ελπίζει ότι το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, θα «συμπεριφερθεί καλά» κατά τη διάρκεια της δεκαήμερης κατάπαυσης του πυρός, που τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

«Ελπίζω ότι η Χεζμπολά θα συμπεριφερθεί καλά αυτή τη σημαντική περίοδο. Θα είναι σπουδαία στιγμή για αυτούς αν το κάνουν. Αρκετά με τους σκοτωμούς. Πρέπει επιτέλους να έχουμε ειρήνη!», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας ιδίως αυτή την τελευταία λέξη με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 18 ώρες πριν

Δ. Θεσσαλονίκης: Δημοπρατήσεις νέου παιδικού σταθμού, βιβλιοθήκης και ΚΑΠΗ στις Σαράντα Εκκλησιές και αναβάθμισης σχολικού συγκροτήματος της Συγγρού

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών – Σε ποια σημεία

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Ο Φειδίας Παναγιώτου κατήγγειλε πως πολιτικός του αντίπαλος πετάει πέτρες στο σπίτι του – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Ανδρουλάκης στη δευτερολογία του: “Εκλογές τώρα, απατηλό όνειρο η τρίτη θητεία ΝΔ”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Άρης: Τελική ευθεία ενόψει Βόλου – Χωρίς προβλήματα η προπόνηση

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 2 ώρες πριν

Το Thessaloniki Tuning Show έρχεται από σήμερα στη ΔΕΘ για ένα εκρηκτικό τριήμερο