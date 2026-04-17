Τραμπ: Ελπίζω η Χεζμπολάχ να συμπεριφερθεί καλά κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χθες Πέμπτη πως ελπίζει ότι το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, θα «συμπεριφερθεί καλά» κατά τη διάρκεια της δεκαήμερης κατάπαυσης του πυρός, που τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

«Ελπίζω ότι η Χεζμπολά θα συμπεριφερθεί καλά αυτή τη σημαντική περίοδο. Θα είναι σπουδαία στιγμή για αυτούς αν το κάνουν. Αρκετά με τους σκοτωμούς. Πρέπει επιτέλους να έχουμε ειρήνη!», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας ιδίως αυτή την τελευταία λέξη με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση.