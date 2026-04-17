Γιώργος Μυλωνάκης: Σε 10 με 15 ημέρες οι πρώτες εκτιμήσεις για την κατάσταση της υγείας του – Παραμένει διασωληνωμένος

Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος, αλλά σε σταθερή κατάσταση ο υφυπουργός παρά των πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, μετά από το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το πρωί της Τετάρτης (15/4/2026) και την επιτυχημένη επέμβαση για το ανεύρυσμα που εντοπίστηκε στον εγκέφαλό του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η νοσηλεία του Γιώργου Μυλωνάκη θα διαρκέσει τουλάχιστον 10 με 15 μέρες, και τότε θα μπορεί να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατάσταση της υγείας του.

«Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ παραμένει στη ΜΕΘ με σταθερή κατάσταση», ανέφερε το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.

Καθοριστική για την πορεία της υγείας του ήταν η επέμβαση εμβολισμού ανευρύσματος, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Όπως τόνισε στο ΕΡΤnews ο επεμβατικός νευροακτινολόγος Ευτύχης Αρχοντάκης, «το ανεύρυσμα έχει αποκλειστεί, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι επόμενες ημέρες παραμένουν ιδιαίτερα κρίσιμες.

Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού, και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου κρίθηκε αναγκαία η άμεση χειρουργική παρέμβαση.

