Δημήτρης Οικονόμου – Χωρίς τον Άκη Παυλόπουλο στην εκπομπή: “Έχει ένα προσωπικό θέμα, όλα καλά θα πάνε”

Απών από τα τηλεοπτικά του καθήκοντα είναι σήμερα (17/4) ο Άκης Παυλόπουλος. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του ΣΚΑΪ έμεινε εκτός πλατό λόγω ενός προσωπικού θέματος που έπρεπε να διευθετήσει, όπως αποκάλυψε ο συνάδελφός του, Δημήτρης Οικονόμου, στην έναρξη της εκπομπής.

«Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους. Παρασκευή έχουμε σήμερα, παρά το γεγονός ότι κάποιοι θέλανε να μας κάνουν για Πέμπτη. Κάποιοι έλεγαν πριν ότι είναι Πέμπτη. Δεν είναι, είναι Παρασκευή 17 του μηνός Απριλίου. Καλό Σαββατοκύριακο, επομένως», είπε αρχικά ο Δημήτρης Οικονόμου, υποδεχόμενος τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ.

«Ο λαός δεν έχει γυρίσει ακόμα. Απουσιάζει και ένας από ‘δω σήμερα, ο κύριος Άκης Παυλόπουλος, δεν τον είδατε και νωρίτερα στο 5άρι (Πρώτη Εικόνα). Δεν θα είναι και μαζί μας τώρα, έχει ένα προσωπικό θέμα να διευθετήσει. Όλα καλά θα πάνε, από Δευτέρα θα είναι εδώ μαζί μας, επειδή ρωτάτε κιόλας πού είναι ο Άκης, αυτός είναι ο λόγος της απουσίας του», εξήγησε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

«Από πού να ξεκινήσει κανείς; Θα σας πω μόνο γι’ αυτό που εγώ το βλέπω τις τελευταίες μέρες, ότι στην κίνηση και στη μετακίνηση λείπει κόσμος από την Αθήνα. Λείπει πολύς κόσμος ακόμα. Δεν έχει γυρίσει ο λαός.

Όταν φεύγεις πια από ‘δω και θες 5 λεπτά να πας στο κέντρο, 10 λεπτά να πας στις δουλειές σου, οι δρόμοι είναι άδειοι, σημαίνει ότι ο κόσμος δεν έχει γυρίσει. Λείπουν τα παιδιά, λείπουν κάποιοι γονείς, λείπουν παππούδες, γιαγιάδες, τα σχολεία δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Μάλλον από Δευτέρα φαίνεται ότι θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Πάμε τώρα στα θέματά μας», σχολίασε κλείνοντας ο Δημήτρης Οικονόμου.