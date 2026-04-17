Άννα Βίσση: Sold out σε λιγότερο από 24 ώρες – Αντιδράσεις για τις τιμές των εισιτηρίων για τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ

Sold out σε λιγότερο από 24 ώρες κατάφερε να γίνει η προπώληση για τα εισιτήρια της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Πριν ξεκινήσει η προπώληση, η ουρά για τα εισιτήρια για τη συναυλία της Άννας Βίσση, ήταν 70.000 κόσμου και μέσα σε 22,5 ώρες τα μαγικά χαρτάκια… έκαναν φτερά, σύμφωνα με το TLIFE.

«Έχει πουλήσει σε λιγότερο από 24 ώρες 70.000 εισιτήρια, αριθμός επίσημος. Να ενημερώσω και τον κόσμο και εσάς, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που έχω ότι κλιμακωτά μέσα στις επόμενες ώρες θα διατεθούν για την ίδια συναυλία ακόμα 20.000 θέσεις, άρα είναι 70 συν 20 χιλιάδες. Μιλάμε για ρεκόρ που υπερβαίνει τους U2 που είχαν συγκεντρώσει 82.000 σε μία βραδιά», σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο «Το Πρωινό».

«Να προσθέσω στο ρεπορτάζ ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στα 75.000 εισιτήρια. Για guest γίνονται αυτή τη στιγμή συζητήσεις με ένα πολύ μεγάλο όνομα της διεθνούς σκηνής να έρθει και στις δύο συναυλίες. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα γίνει και δεύτερη συναυλία», σύμφωνα με τον Πάνο Κατσαρίδη.

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε στη συνέχεια: «Μπορούμε σχεδόν να το ανακοινώσουμε ότι με την τεράστια αυτή επιτυχία πάει για 180.000 εισιτήρια η Αννούλα. Αυτό που κάνει η Άννα Βίσση είναι ιστορικό».

Μάλιστα, αναμένεται το επόμενο διάστημα και η ανακοίνωση της δεύτερης συναυλίας.

Επίσης, αρκετές ήταν οι αντιδράσεις για τις τιμές των εισιτηριών. Σου θυμίζουμε, ότι οι τιμές των εισιτηρίων ξεκίνησαν από τα 31,8 ευρώ και έφτασαν τα 63,60 για την αρένα, ενώ οι τιμές για θέσεις καθημένων άρχιζαν από 21,20 ευρώ στις επάνω κερκίδες του ΟΑΚΑ και άγγιξαν τα 318.

Αξίζει να αναφερθεί πως υπάρχει και η diamond ultimate experience που αγγίζει τα 477 ευρώ. Το χρυσό εισιτήριο αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων vip lounge, welcome drink, open bar και premium vip εμπειρία φιλοξενίας.