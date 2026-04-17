Σε ελεύθερη πτώση το πετρέλαιο μετά την είδηση ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ – Προς τα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent

Ραγδαία μείωση στην τιμή του πετρελαίου καταγράφεται μετά την ανακοίνωση πως τα Στενά του Ορμούζ ανοίγουν για όλα τα εμπορικά πλοία για όσο διαρκεί η εκεχειρία στον Λίβανο.

Ο ιρανικός Οργανισμός Λιμένων και Ναυτιλίας έκανε λόγο για απεριόριστη πρόσβαση των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, σε μια εξέλιξη που έδωσε αμέσως σήμα αποκλιμάκωσης στις αγορές ενέργειας ωθώντας τo πετρέλαιο στα χαμηλότερα επίπεδα που έχει δει εδώ και εβδομάδες, και συγκεκριμένα προσεγγίζοντας τα 87 δολάρια το βαρέλι, με το brent να σημειώνει πτώση άνω του 11% ημερησίθως.

Νωρίτερα το Reuters μετέδιδε ότι η αγορά πετρελαίου πιέζεται από τις προσδοκίες για νέες συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά και από την 10ήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Σύμφωνα με το πρακτορείο, η πτώση ήρθε καθώς οι traders εκτιμούν ότι το σενάριο παρατεταμένης διαταραχής στην προσφορά μπορεί να απομακρύνεται.

Παρά την υποχώρηση, η αγορά κάθε άλλο παρά έχει επιστρέψει στην κανονικότητα. Το Reuters σημειώνει ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κρίσιμη εστία αβεβαιότητας, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι περίπου 13 εκατ. βαρέλια ημερησίως έχουν επηρεαστεί από τη διαταραχή στη διέλευση. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη κι αν συνεχιστεί η αποκλιμάκωση, οι τιμές μπορεί να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με την προπολεμική περίοδο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έκαναν τους λογιστές και έβαλαν 76χρονη να ξεθάψει 100.000 ευρώ από τον κήπο της και να τους τα δώσει

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Πέτσας για ΟΠΕΚΕΠΕ και άρση ασυλίας βουλευτών: Θα λειτουργήσω κατά περίπτωση, δεν θα ανεχτώ το τσουβάλιασμα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Άφησε σημείωμα πίσω της η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα της Κορίνθου

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Τραμπ κατά Ιράν: Αξιαγάπητη χώρα, η επίθεση αποτελεί μία μικρή παράκαμψη

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 10 δευτερόλεπτα πριν

Θεσσαλονίκη: Όταν η σχολική τάξη γίνεται πεδίο μάχης – Το “Άγριο Αίμα” φέρνει στη σκηνή τα πιο άβολα ερωτήματα της εποχής

MEDIA NEWS 6 ώρες πριν

Ετεοκλής Παύλου: Η Κατερίνα Καραβάτου πήρε τα εύσημα για την καλοκαιρινή εκπομπή, ενώ η πορεία της χειμερινής χρεώνεται στην ομάδα