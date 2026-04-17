Σε ελεύθερη πτώση το πετρέλαιο μετά την είδηση ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ – Προς τα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent

Ραγδαία μείωση στην τιμή του πετρελαίου καταγράφεται μετά την ανακοίνωση πως τα Στενά του Ορμούζ ανοίγουν για όλα τα εμπορικά πλοία για όσο διαρκεί η εκεχειρία στον Λίβανο.

Ο ιρανικός Οργανισμός Λιμένων και Ναυτιλίας έκανε λόγο για απεριόριστη πρόσβαση των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, σε μια εξέλιξη που έδωσε αμέσως σήμα αποκλιμάκωσης στις αγορές ενέργειας ωθώντας τo πετρέλαιο στα χαμηλότερα επίπεδα που έχει δει εδώ και εβδομάδες, και συγκεκριμένα προσεγγίζοντας τα 87 δολάρια το βαρέλι, με το brent να σημειώνει πτώση άνω του 11% ημερησίθως.

Νωρίτερα το Reuters μετέδιδε ότι η αγορά πετρελαίου πιέζεται από τις προσδοκίες για νέες συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά και από την 10ήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Σύμφωνα με το πρακτορείο, η πτώση ήρθε καθώς οι traders εκτιμούν ότι το σενάριο παρατεταμένης διαταραχής στην προσφορά μπορεί να απομακρύνεται.

Παρά την υποχώρηση, η αγορά κάθε άλλο παρά έχει επιστρέψει στην κανονικότητα. Το Reuters σημειώνει ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κρίσιμη εστία αβεβαιότητας, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι περίπου 13 εκατ. βαρέλια ημερησίως έχουν επηρεαστεί από τη διαταραχή στη διέλευση. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη κι αν συνεχιστεί η αποκλιμάκωση, οι τιμές μπορεί να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με την προπολεμική περίοδο.