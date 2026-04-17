Τέμπη: Νεκρός ο ένας εκ των δύο ελεγκτών της ΕΑΔ που κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος

Έφυγε από τη ζωή ο ένας εκ των δύο ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος σε ότι αφορά τον πλημμελή έλεγχο της αμαρτωλής σύμβασης 717/2014 στα Τέμπη το 2021.

Ο ελεγκτής εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του – όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΠΟΕ ΕΜΔΥΔΑΣ – και ο θάνατος του αποδίδεται σε παθολογικα αιτία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Σημειώνεται ότι στην τελευταία δικάσιμο για τη συγκεκριμένη υπόθεση ο κατηγορούμενος ελεγκτής δεν είχε παραστεί, με τον νομικό του συμπαράστατη να προβάλλει λόγους υγείας.

Ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 15/4, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του ο συνάδελφος μας Τραπεζιώτης Δημήτρης, Πολιτικός Μηχανικός και Επιθεωρητής – Ελεγκτής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Ο συνάδελφος Τραπεζιώτης, υπάλληλος αρχικά του Υπουργείου Υποδομών, διετέλεσε παλαιότερα μέλος του ΔΣ της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής και διακρίθηκε για τις γνώσεις του, την ανθρωπιά του, την αλληλεγγύη και τη διάθεση προσφοράς που επιδείκνυε. Καλός επιστήμονας και ικανός στη δουλειά του που στηριζόταν σε αρχές και αξίες, Ο συνάδελφος μας πρόσφατα, βρέθηκε στο στόχαστρο μιας άδικης δίωξης για «παράβαση καθήκοντος», όπως αναλυτικά αναφέραμε στην από 21/1/2026 ανακοίνωση μας με τίτλο: «Συμπαράσταση στους συναδέλφους μας της ΕΑΔ, όχι στη λογική των εξιλαστήριων θυμάτων» για τη Σύμβαση 717 του ΟΣΕ, τη στιγμή που εγκαίρως και αναλυτικά είχαν αναδείξει με Έκθεση τους, όλα τα προβλήματα της εν λόγω Σύμβασης.

Εκτιμούμε ότι η αιφνίδια απώλεια του συναδέλφου μας συνδέεται πιθανόν αιτιωδώς με τη στρεσογόνο κατάσταση στην οποία βρισκόταν τους τελευταίους μήνες, όπως και δεκάδες άλλοι συνάδελφοί μας πανελλα δικά, οι οποίοι αντιμετωπίζουν διώξεις στο πλαίσιο άσκησης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Υπό το πρίσμα αυτό, η απώλεια αυτή συνδέεται με τις ευρύτερες συνθήκες που αναδείχθηκαν με αφορμή το έγκλημα των Τεμπών, ως αποτέλεσμα διαχρονικών παραλείψεων και χρόνιων παθογενειών. Καλούμε την Πολιτεία να διερευνήσει πλήρως και σε βάθος τις συνθήκες του θανάτου του συναδέλφου μας. Παράλληλα, επισημαίνουμε ότι η λογική των «εξιλαστήριων θυμάτων», με υπαλλήλους να καλούνται να επωμιστούν ευθύνες που δεν τους αναλογούν, οφείλει να σταματήσει άμεσα, ώστε να μην οδηγηθούμε σε νέες απώλειες ανθρώπινων ζωών. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…

Πηγή: dikastikoreportaz.gr