Ινδονησία: Οκτώ νεκροί στη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου

Δυο χειριστές και οι έξι επιβάτες σκοτώθηκαν όταν συνετρίβη ιδιωτικό ελικόπτερο στη νήσο Βόρνεο της Ινδονησίας, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Μεταφορών της χώρας.

Η επαφή ανάμεσα στο ελικόπτερο -κατασκευασμένο από την Airbus· ανήκε στην τοπική εταιρεία Matthew Air Nusantara- και στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας χάθηκε πέντε λεπτά μετά την απογείωσή του από την επαρχία Δυτική Καλιμάνταν χθες Πέμπτη το πρωί.

Μετέφερε οκτώ άνδρες, συμπεριλαμβανομένου υπηκόου Μαλαισίας, ανέφερε ο γενικός διευθυντής της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας Λουκμάν Φ. Λάισα.

Προς το παρόν, δεν έχει δοθεί καμιά εξήγηση για τα αίτια της καταστροφής.

«Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος απεβίωσαν, με βάση τις πληροφορίες μας από το πεδίο», σημείωσε ο ίδιος.

Σωστικά συνεργεία εντόπισαν τα θύματα χθες βράδυ, σε περιοχή καλυπτόμενη από πυκνό δάσος, με απότομες πλαγιές, ανέφερε αξιωματικός της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης.

Η Ινδονησία, πελώριο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας, βασίζεται πολύ στις αεροπορικές μεταφορές για τη σύνδεση των χιλιάδων νησιών της.

Όμως η χώρα δεν παίρνει ιδιαίτερα καλό βαθμό στην ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών: έχουν ενσκήψει πολλά θανατηφόρα δυστυχήματα τα τελευταία χρόνια.

Τον Ιανουάριο, αεροσκάφος που είχε μισθώσει το υπουργείο Αλιείας συνετρίβη σε ορεινή περιοχή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι δέκα επιβαίνοντες.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ελικόπτερο που επίσης μετέφερε έξι επιβάτες κι είχε δυο χειριστές συνετρίβη στην επαρχία Νότια Καλιμάνταν. Δεν επέζησε κανείς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

