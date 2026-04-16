Ο Φειδίας Παναγιώτου κατήγγειλε πως πολιτικός του αντίπαλος πετάει πέτρες στο σπίτι του – Δείτε βίντεο

Ο Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου ο οποίος είναι πλέον Πρόεδρος του κόμματος «Άμεση Δημοκρατία Κύπρου», κατά την διάρκεια χθεσινής τηλεμαχίας στον Αντένα Κύπρου, αποκάλυψε πως έχει κάνει καταγγελία στην Αστυνομία εναντίον του ιδρυτή του κόμματος «Σήκου Πάνου».

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Φειδία Παναγιώτου ο Χριστόφορος Τορναρίτης του «Σήκου Πάνου» ευθύνεται γιατί κάποιοι πετούν πέτρες στο σπίτι του και κάνουν γκράφιτι στους τοίχους. Την ίδια ώρα ο εκτελών καθήκοντα Προέδρου του «Σήκου Πάνου» Σωτήρης Χρήστου ανέφερε πως αύριο θα καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την διερευνώμενη υπόθεση διασπάθισης ευρωπαϊκών κονδυλίων από τον Φειδία Παναγιώτου. Ισχυρίστηκε επίσης ότι στέλεχος του κόμματος του Φειδία Παναγιώτου έχει εισπράξει από τα ευρωπαϊκά ταμεία πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ.


Φειδίας Παναγιώτου

