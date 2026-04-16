Φάμελλος: “Παραιτηθείτε για να ανασάνει η χώρα” – Ζητά πρόταση δυσπιστίας και αποπομπή Λαζαρίδη

Την παραίτηση της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος. «Πρέπει να φύγετε το συντομότερο δυνατό για να ανασάνει η χώρα» τόνισε στη Βουλή, με αναφορά στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ για βουλευτές και υπουργούς της ΝΔ.

Ο κ. Φάμελλος επανέλαβε την πρότασή του προς το ΠΑΣΟΚ για την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας. «Το ΠΑΣΟΚ είναι σήμερα αξιωματική αντιπολίτευση, παρότι δεν το εξέλεξε ο λαός σε αυτή τη θέση. Ρωτάμε λοιπόν: Θα αξιοποιήσει αυτόν τον ρόλο ή θα περιοριστεί σε δηλώσεις και καταγγελίες; Η κοινοβουλευτική τάξη και η κοινωνία επιβάλει να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει «κάθε κοινοβουλευτικό μέσο που θα φέρει την πολιτική αλλαγή».

Παράλληλα, ζήτησε την αποπομπή του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, επιρρίπτοντας ευθύνες προσωπικά στον πρωθυπουργό. Χαρακτηρίζοντας τον κ. Λαζαρίδη «σήμα κατατεθέν» της κυβέρνησης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε, απευθυνόμενος στον κ. Μητσοτάκη: «Πόσο ακόμη θα τον κρατάτε στην κυβέρνηση; Γιατί τον κρατάτε; Μήπως αυτός κρατάει την κυβέρνηση; Μήπως σας κρατάει γιατί εκτέλεσε την εντολή του πρωθυπουργού να κουκουλώσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;».

Η απομάκρυνσή του, σημείωσε, έπρεπε να ήταν «αυτονόητη πράξη από το πρώτο λεπτό», καθώς προσελήφθη σε θέσεις που απαιτούσαν πτυχία και μεταπτυχιακά χωρίς να τα διαθέτει. Η σημερινή δήλωσή του για καταλογισμό των μισθών που τυχόν εισέπραξε παράνομα αξιολογήθηκε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ως «επιβεβαίωση της παρανομίας».

Για τις υποκλοπές, ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι «το predator δεν είναι υπόθεση ιδιωτών, είναι σκάνδαλο που ενορχηστρώθηκε και εκτελέστηκε στο Μαξίμου». Σε αυτό το πλαίσιο, άφησε αιχμές, ζητώντας να διευκρινιστεί αν η κυβέρνηση θα επιτρέψει στη δικαιοσύνη να ερευνήσει την πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, που ζητά διερεύνηση για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και για κατασκοπεία, ή θα «μεθοδευτεί η παραγραφή».