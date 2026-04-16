Search Button Close Search
Βουλγαρία – ΒΤΑ: Η Σόφια θα λάβει χρηματοδότηση για να συμμετάσχει σε οκτώ ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα

Η Βουλγαρία θα λάβει χρηματοδότηση για να συμμετάσχει σε οκτώ κοινά ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνολικά, η Επιτροπή θα διαθέσει 1,07 δισεκ. ευρώ σε 57 αμυντικά προγράμματα.

Η χώρα θα συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, συνολικής αξίας 52 εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένεται επίσης να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα για τροχιακά συστήματα διπλής χρήσης, προϋπολογισμού 57 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και σε ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη αναγνωριστικών δορυφόρων χαμηλού κόστους, προϋπολογισμού 65 εκατομμυρίων ευρώ.

Βούλγαροι ειδικοί θα λάβουν μέρος σε ένα πρόγραμμα ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για την αξιολόγηση δεδομένων πληροφοριών με τη χρήση κβαντικών τεχνολογιών και σε ένα πρόγραμμα 79 εκατομμυρίων ευρώ για τις ικανότητες του Ναυτικού.

Επιπλέον, η Βουλγαρία αναμένεται να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα για την περαιτέρω ανάπτυξη συστημάτων αερομαχίας, προϋπολογισμού 28 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και σε ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη προσομοιωτών στρατιωτικής εκπαίδευσης με χρήση λέιζερ και τεχνητής νοημοσύνης, αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ. Το τελικό πρόγραμμα με βουλγαρική συμμετοχή, προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ, προβλέπει την ανάπτυξη συσκευών για την ανίχνευση στόχων υψηλής ταχύτητας σε συνθήκες κακής ορατότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Κώστας Τσουκαλάς: Ανοίκεια επίθεση του Άδ. Γεωργιάδη στη δικαιοσύνη – Δείγμα παρακμής και καθεστωτισμού

MEDIA NEWS 9 ώρες πριν

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Δεν έχουμε συζητήσει αν θα συνεχιστεί και του χρόνου η συνεργασία με την Ιωάννα Μαλέσκου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή ο επιζών από το Άουσβιτς, Χάιντς Κούνιο

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Ελένη Κρίτα: Μετά τον θάνατο της νύφης μου είμαστε πλέον μαμά και κόρη με την εγγονή μου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Πάτρα: Τρένο έπεσε σε αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στις γραμμές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Ρέθυμνο: Συνελήφθη ο 30χρονος δραπέτης που απέσπασε κινητό τηλέφωνο από 29χρονη με την απειλή μαχαιριού