Τραγωδία στο Πικέρμι: Νεκρός 75χρονος έπειτα από μετωπική σύγκρουση ΙΧ με μηχανή

Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (16/04) στο Πικέρμι, που είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 15:30 στη Λεωφόρο Σπάτων, στο ύψος της οδού Βάκχου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, όχημα που οδηγούσε άνδρας, αλβανικής καταγωγής, εξετράπη της πορείας του και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε μετωπικά με τη μηχανή που οδηγούσε ο 75χρονος ημεδαπός.

Από τη σύγκρουση ο 75χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και κατέληξε. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.