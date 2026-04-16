Θεσσαλονίκη: Ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση οχημάτων στον Περιφερειακό

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (16/4) στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων, στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, λίγο μετά τις 07:00 στο ρεύμα προς ανατολικά, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου μετέφερε τον τραυματία προληπτικά στο εφημερεύον νοσοκομείο.