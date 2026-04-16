ΚΑΕ Άρης: Συνάντηση Σιάο με τον Νίκο Ζήση στην Αθήνα – Τι θα συζητηθεί

Στην Αθήνα βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο.

Το νεότερο που προκύπτει σχετικά με την παρουσία του στην πρωτεύουσα είναι πως θα έχει, μεταξύ άλλων, συνάντηση και με τον general manager της εταιρείας, Νίκο Ζήση.

Η συνάντηση θα γίνει την Παρασκευή (17/04) και οι δύο άνδρες θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν επί τάπητος όλα τα ζητήματα που αφορούν την ΚΑΕ Άρης.

Να σημειωθεί πως η παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο στην Αθήνα θα είναι πολύ σύντομη, ως εκ τούτου δεν θα του δοθεί η δυνατότητα να δώσει το «παρών» σε κάποια από τα επόμενα παιχνίδια του Άρη στην πρωτεύουσα.

Πηγή: metrosport.gr

