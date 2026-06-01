Αγίου Πνεύματος 2026: Πέντε κοντινές αποδράσεις από τη Θεσσαλονίκη

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αποτελεί μία από τις πρώτες μεγάλες ευκαιρίες του καλοκαιριού για μικρές αποδράσεις.

Όσοι βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη μπορούν να οργανώσουν εύκολα μια μονοήμερη εκδρομή σε κοντινούς προορισμούς που συνδυάζουν θάλασσα, βουνό, φύση και καλό φαγητό.

Χαλκιδική: Η κλασική επιλογή

Η Χαλκιδική παραμένει ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τους Θεσσαλονικείς. Από τις κοσμοπολίτικες παραλίες της Κασσάνδρας μέχρι τα καταγάλανα νερά της Σιθωνίας, οι επιλογές είναι αμέτρητες για μπάνιο, θαλασσινά και βόλτες δίπλα στη θάλασσα.

Λίμνη Κερκίνη: Φύση και χαλάρωση

Σε απόσταση περίπου μιάμισης ώρας από τη Θεσσαλονίκη, η λίμνη Κερκίνη αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να ξεφύγουν από την πολυκοσμία. Βόλτες με βάρκα, παρατήρηση πουλιών και παραδοσιακές γεύσεις συνθέτουν μια διαφορετική εμπειρία κοντά στη φύση.

Παλαιός Παντελεήμονας και Πιερία

Το γραφικό χωριό στις πλαγιές του Ολύμπου προσφέρει μοναδική θέα στον Θερμαϊκό Κόλπο, πετρόχτιστα σοκάκια και παραδοσιακές ταβέρνες. Συνδυάζεται εύκολα με μπάνιο στις κοντινές παραλίες της Πιερίας.

Λουτρά Πόζαρ: Δροσιά και ευεξία

Για όσους προτιμούν το βουνό, τα Λουτρά Πόζαρ αποτελούν ιδανική επιλογή. Οι φυσικές θερμές πηγές, τα μονοπάτια και το καταπράσινο τοπίο προσελκύουν κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες, ιδιαίτερα κατά τα τριήμερα.

Ασπροβάλτα και Βρασνά

Για μια γρήγορη μονοήμερη εκδρομή, οι παραλίες της ανατολικής πλευράς του νομού Θεσσαλονίκης προσφέρουν εύκολη πρόσβαση, οργανωμένες ακτές και πολλές επιλογές για φαγητό και καφέ δίπλα στο κύμα.

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αναμένεται να κορυφωθεί σήμερα. Οι ταξιδιώτες καλούνται να προγραμματίσουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση.

Είτε πρόκειται για μια γρήγορη βουτιά στη Χαλκιδική είτε για μια πιο χαλαρή εξόρμηση στη φύση, οι επιλογές γύρω από τη Θεσσαλονίκη είναι αρκετές για να προσφέρουν μια ανάσα ξεκούρασης πριν την έναρξη της θερινής περιόδου.