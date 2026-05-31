Νικηφόρος: Στο X-Factor ο Γιώργος Θεοφάνους γύρισε και μου είπε “κανονικά θα έπρεπε να το βλέπεις από τον καναπέ του σπιτιού σου”

Ο Νικηφόρος Βυθούλκας παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο περιοδικό “ΟΚ!” και τον Γιώργο Πράσινο.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε, μεταξύ άλλων, για την περίοδο της συμμετοχής του στο “X-Factor” και τη σκληρή κριτική που είχε δεχτεί τότε από την Κατερίνα Γκαγκάκη και τον Γιώργο Θεοφάνους.

–Στην προσωπική σου ζωή είσαι μόνος πολύ καιρό, όπως είπαμε. Σου λείπει το σεξ;

“Δεν είπα ποτέ ότι είμαι μοναχός, ούτε μονήρης. Μου αρέσει να μοιράζομαι αληθινές στιγμές. Το σεξ είναι ευλογία και ανθρώπινη ανάγκη βέβαια. Αν αφήσεις τα ταμπού στην άκρη, θα το δεις σαν κάτι φυσιολογικό”.

-Έχω την αίσθηση ότι είσαι λιγότερο διστακτικός πλέον να δείχνεις τη σέξι πλευρά σου.

“Δεν ξέρω αν ήμουν πιο διστακτικός, αλλά μάλλον είμαι πιο άνετος με τον εαυτό μου. Το 2009 που βγήκα από το X-Factor, δέχτηκα λυσσαλέα επίθεση. Με τα σημερινά δεδομένα δεν θα ήταν αποδεκτές τέτοιες κριτικές. Θυμάμαι ακόμη την Κατερίνα Γκαγκάκη που μου είχε πει: «Έτσι όπως έχω δει το X-Factor σε όλον τον κόσμο, και όπως το έχω φανταστεί, δεν θα ήθελα να βγει ποτέ νικητής κάποιος σαν εσένα». Ή τον Γιώργο Θεοφάνους που γύρισε και μου είπε: «Κανονικά θα έπρεπε να βλέπεις το X-Factor από τον καναπέ του σπιτιού σου»”.