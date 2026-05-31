Χρησιμοποίησαν τρέιλερ μεταφοράς αλόγων και πέρασαν από τον Έβρο παράνομους μετανάστες – Βίντεο ντοκουμέντο

Μία ασυνήθιστη υπόθεση διακίνησης μεταναστών στον Έβρο, έρχεται στο φως της δημοσιότητας με δύο Ρουμάνους διακινητές να χρησιμοποιούν τρέιλερ μεταφοράς αλόγων για τη μεταφορά έξι Σομαλών προς την Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΕΡΤnews, οι δύο Ρουμάνοι έφτασαν το βράδυ της προηγούμενης ημέρας με αυτοκίνητο και τρέιλερ ρουμανικών πινακίδων, ακολουθώντας διαδρομή μέσω Βουλγαρίας πριν περάσουν στον ελληνικό χώρο. Στην περιοχή του Έβρου παρέλαβαν έξι Σομαλούς μετανάστες, με τελικό προορισμό την Αθήνα, όπου –όπως εκτιμάται– θα παραδίδονταν σε άλλα μέλη κυκλώματος διακίνησης.

Τα αποκλειστικά πλάνα που εξασφάλισε το ΕΡΤnews καταγράφουν το όχημα και το ειδικό τρέιλερ μεταφοράς αλόγων, στο εσωτερικό του οποίου οι μετανάστες είχαν στοιβαχθεί προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό.

Η επιχείρηση αποκαλύφθηκε περίπου στις 02:30 τα ξημερώματα, όταν συνοριοφύλακες του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου, κατά τη διάρκεια περιπολίας στον επαρχιακό δρόμο Μικρού Δερβενίου – Ορμενίου, κοντά στον οικισμό της Αβδέλλας, θεώρησαν ύποπτο το όχημα και προχώρησαν σε έλεγχο.

Κατά την έρευνα στο τρέιλερ μεταφοράς αλόγων εντόπισαν τους έξι παράτυπους μετανάστες κρυμμένους στο εσωτερικό του. Ακολούθησε η σύλληψη τόσο των μεταναστών όσο και των δύο Ρουμάνων διακινητών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στην κατοχή του Ρουμάνου οδηγού βρέθηκαν επίσης 15 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν στο ΕΡΤnews ότι το τελευταίο διάστημα καταγράφεται αυξημένη εμπλοκή Ρουμάνων διακινητών σε κυκλώματα μεταφοράς μεταναστών από τον Έβρο προς το εσωτερικό της χώρας. Όπως αναφέρουν, εγκέφαλοι των κυκλωμάτων φέρονται να αναζητούν οδηγούς μέσω TikTok, προσφέροντας αμοιβές που φτάνουν τα 1.000 ευρώ ανά διαδρομή για τη μεταφορά μεταναστών είτε προς τη Θεσσαλονίκη είτε προς την Αττική.

Κατά πληροφορίες, κάθε μετανάστης είχε καταβάλει περίπου 4.000 ευρώ στο κύκλωμα για τη μεταφορά του από την Τουρκία στην Ελλάδα. Το μοντέλο δράσης παραμένει συγκεκριμένο: οι μετανάστες περνούν τον ποταμό Έβρο με βάρκες, εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια και στη συνέχεια παραλαμβάνονται από οργανωμένα δίκτυα διακίνησης.

Η συγκεκριμένη υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση λόγω της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε, καθώς η απόκρυψη ανθρώπων σε τρέιλερ μεταφοράς αλόγων αποτελεί μία εξαιρετικά ασυνήθιστη πρακτική για τα δεδομένα της περιοχής.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος.