Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος ανήλικου για ηθική αυτουργία σε ληστεία ανηλίκου στη Χαριλάου

Δικογραφία σε βάρος ανήλικου αλλοδαπού σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, στο πλαίσιο της έρευνας για υπόθεση ληστείας με θύμα ανήλικο.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 στην περιοχή της Χαριλάου, όταν ανήλικος ημεδαπός κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ληστείας από νεαρό άτομο, το οποίο χρησιμοποίησε σωματική βία σε βάρος του.

Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι πίσω από την πράξη φέρεται να βρίσκεται και ανήλικος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο ανήλικος, επικαλούμενος προσωπικές διαφορές με το θύμα, φέρεται να προέτρεψε μέσω βιντεοκλήσης τον δράστη να προχωρήσει στη ληστεία.

Η προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, ενώ η σχετική δικογραφία θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

