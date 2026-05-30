Ταχιάος: Με κοντομάνικα και μαγιό θα εγκαινιάσουμε την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά – Το Flyover θα τελειώσει μάλλον στην ώρα του

Σημαντικές ειδήσεις για την Εγνατία Οδό, την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, το Flyover αλλά και τα μεγάλα οδικά έργα στη Βόρεια Ελλάδα έδωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης “Status FM 107.7” και τον Δημήτρη Βενιέρη.

Για το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της επέκτασης προς Καλαμαριά ο κ. Ταχιάος είπε πως: «Πριν μπούμε στον Αύγουστο, το Μετρό θα παραδοθεί στους Θεσσαλονικείς. Με κοντομάνικα και μαγιό» τόνισε χαρακτηριστικά. Διευκρίνισε μάλιστα ότι αυτό αναμένεται να συμβεί «μέσα στο επόμενο δίμηνο», εκτός αν προκύψει κάποιο απρόβλεπτο ζήτημα κατά τη διαδικασία πιστοποίησης.

Ο κ. Ταχιάος εξήγησε ότι η πρόσφατη διακοπή λειτουργίας του Μετρό συνδέεται με τις διαδικασίες πιστοποίησης της νέας γραμμής από τον διεθνή φορέα TÜV. Όπως ανέφερε, «κάθε καθυστέρηση στο να έρθει η TÜV ήταν καθυστέρηση και της παράδοσης του έργου», εξηγώντας ότι η επέκταση της Καλαμαριάς αποτελεί ιδιαίτερα σύνθετο τεχνικό εγχείρημα, καθώς για πρώτη φορά στην Ελλάδα συνδέεται νέος κλάδος πάνω σε ήδη λειτουργούσα γραμμή Μετρό. «Ποτέ δεν παραδόθηκε ένα μετρό το οποίο αποτελεί κλάδο μιας γραμμής στην Ελλάδα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ταχιάος ξεκαθάρισε εξαρχής ότι τα παλαιότερα σενάρια για μια κυκλική γραμμή Μετρό στη Θεσσαλονίκη δεν βρίσκονται πλέον στο τραπέζι. «Δεν υπάρχει το μετρό με τον κύκλο, πέθανε. Αυτό ήταν μια αστειότητα, δεν μπορούσε να λειτουργήσει ούτε σιδηροδρομικά», δήλωσε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, ο σχεδιασμός πλέον αφορά δύο νέες γραμμές που θα αναπτυχθούν σταδιακά και όχι ένα ενιαίο κυκλικό δίκτυο.

Η επέκταση προς τα δυτικά

Ο υφυπουργός αποκάλυψε ότι έχει προχωρήσει σημαντικά ο σχεδιασμός για τη δυτική επέκταση του Μετρό. «Έχουμε περίπου καταλήξει στις χωροθετήσεις των σταθμών με την Ελληνικό Μετρό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συζητήσεις με τους δημάρχους των περιοχών και έχουν εξεταστεί οι απαλλοτριώσεις, οι χαράξεις και οι τεχνικές απαιτήσεις του έργου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το νέο δίκτυο θα εξυπηρετεί:

-Αμπελόκηπους

-Μενεμένη

-Εύοσμο

-Κορδελιό

-Νεάπολη

-Σταυρούπολη

-Ευκαρπία

Μάλιστα, όπως είπε, «έχουμε βρει και το σημείο που θα γίνει στην Ευκαρπία ο σταθμός», δείχνοντας ότι η προεργασία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Απαντώντας στις εκτιμήσεις για το κόστος του έργου, ο Νίκος Ταχιάος τοποθέτησε τον προϋπολογισμό αρκετά χαμηλότερα από τα ποσά που έχουν κατά καιρούς αναφερθεί δημόσια. «Πρόχειρη εκτίμηση για μένα είναι περί το 1 δισ. ευρώ», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι το τελικό ύψος της χρηματοδότησης θα καθορίσει και τον τρόπο υλοποίησης των επεκτάσεων. Παράλληλα υπογράμμισε ότι το έργο θα εξελιχθεί «αρθρωτά», δηλαδή σε φάσεις, ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους.

Ο υφυπουργός ήταν σαφής ως προς την πηγή χρηματοδότησης του έργου. «Ποτέ δεν πληρώθηκε ένα έργο μετρό στην Ελλάδα με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», σημείωσε, εξηγώντας ότι τέτοια έργα βασίζονται κατά κύριο λόγο σε ευρωπαϊκά κονδύλια. «Πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα βρούμε. Αυτό είναι στοίχημα αυτής της κυβέρνησης», τόνισε. Παράλληλα αναφέρθηκε στη σημασία της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την ανάπτυξη των ελληνικών υποδομών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα σήμερα θα οργώναμε τα χωράφια με άροτρα».

Τι είπε για το αεροδρόμιο “Μακεδονία”

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τοποθέτησή του για την πολυσυζητημένη σύνδεση του αεροδρομίου «Μακεδονία» με το Μετρό. Ο κ. Ταχιάος υποστήριξε ότι οι σχετικές μελέτες δεν δείχνουν επαρκή επιβατική ζήτηση για να δικαιολογηθεί ένα τόσο ακριβό έργο. «Δεν προκύπτει ότι υπάρχει ζήτηση για μετακίνηση με το μετρό», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η σύνδεση θα αποκτούσε μεγαλύτερη αξία μόνο εάν εξυπηρετούσε ενδιάμεσες περιοχές με σημαντική συγκέντρωση εργαζομένων και δραστηριοτήτων. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις περιοχές του Πατριαρχικού, του ΙΚΕΑ και του Διαβαλκανικού Κέντρου. Παράλληλα εξήγησε ότι το Μετρό Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να επεκταθεί επιφανειακά με τον τρόπο που συμβαίνει στην Αθήνα, λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών του συστήματος. Ο υφυπουργός συνέδεσε τον σχεδιασμό των επεκτάσεων με τη δημογραφική και οικονομική ανάπτυξη της πόλης.

Όπως είπε: «Υπάρχουν περιοχές της πόλης που δείχνουν δυναμική οικονομική και δημογραφική αύξηση. Αυτές είναι στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Εκεί πρέπει να πάει το μετρό».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι αυτή η επιλογή δεν προκύπτει μόνο από πολιτικές αποφάσεις αλλά και από τη Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης.

Η συζήτηση για το εισιτήριο

Αναφορικά με την τιμολογιακή πολιτική του Μετρό, ο κ. Ταχιάος δήλωσε ότι η αρμοδιότητα ανήκει στον ΟΣΕΘ, ωστόσο σχολίασε ότι «το 0,60 είναι ένα αστείο ποσό για το επίπεδο της μετακίνησης που αποδίδει το Μετρό».

Παράλληλα υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η επίτευξη πλήρους διαλειτουργικότητας μεταξύ Μετρό και ΟΑΣΘ, ώστε οι επιβάτες να μπορούν να χρησιμοποιούν το ίδιο εισιτήριο και στα δύο μέσα μεταφοράς. «Θα πρέπει να πετύχουμε τη διαλειτουργικότητα πολύ σύντομα», ανέφερε, εξηγώντας ότι τότε θα μπορεί να εφαρμοστεί πιο αποτελεσματικά το μοντέλο των μετεπιβιβάσεων και να μειωθεί η κυκλοφοριακή επιβάρυνση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Εγνατία Οδός: Πιστοποίηση σηράγγων και εργασίες συντήρησης

Ο κ. Ταχιάος εξήγησε ότι οι εργασίες που προκαλούν σήμερα καθυστερήσεις στην Εγνατία Οδό αφορούν αφενός την πιστοποίηση των σηράγγων και αφετέρου τη βαριά συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «είναι εργασίες για την πιστοποίηση των σηράγγων», επισημαίνοντας ότι συνολικά 69 σήραγγες μήκους άνω των 500 μέτρων πρέπει να πιστοποιηθούν σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα φορτηγά που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία, τονίζοντας ότι «ουδέποτε επιτρεπόταν να περάσουν φορτηγά με επικίνδυνα φορτία από τις σήραγγες της Εγνατίας», σημειώνοντας πως η πιστοποίηση αποτελεί ζήτημα ασφάλειας για τους χρήστες του δρόμου. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι έχουν ήδη ληφθεί μέτρα προστασίας, λέγοντας ότι «σήμερα όποιος περνάει βλέπει ότι έξω από κάθε σήραγγα υπάρχει ένα πυροσβεστικό όχημα με άνθρωπο εκεί, ο οποίος είναι σε πλήρη ετοιμότητα».

Σχετικά με τη διάρκεια των έργων, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για μια διαδικασία που θα ολοκληρωθεί άμεσα, καθώς «δεν θα είναι κάτι που θα τελειώσει από τη μια μέρα στην άλλη, γιατί είναι βαριές επεμβάσεις».

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στις εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις που πραγματοποιούνται σε τμήματα της Εγνατίας, παραδεχόμενος ότι προκαλούν κυκλοφοριακές δυσκολίες. Ωστόσο, ανακοίνωσε ότι «τα Σαββατοκύριακα θα κλείνουμε τα εργοτάξια», προκειμένου να διευκολύνονται οι μετακινήσεις των πολιτών κατά τη θερινή περίοδο και τις αργίες.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι εξετάζεται η δυνατότητα να γίνονται μεγαλύτερα τμήματα ασφαλτόστρωσης κάθε φορά και, όπου είναι εφικτό, να πραγματοποιούνται εργασίες κατά τις νυχτερινές ώρες ώστε να μειωθεί η ταλαιπωρία.

Νέος άξονας Χαλάστρα-Εύζωνοι

Ο Νίκος Ταχιάος γνωστοποίησε επίσης ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες για τον κάθετο άξονα Χαλάστρας – Ευζώνων.

Όπως είπε, «θα κατασκευαστεί δεύτερος κλάδος ανόδου προς το Πολύκαστρο και προς τους Ευζώνους», ενώ σημείωσε ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές τεχνικές παρεμβάσεις κατά μήκος του έργου.

Χαλκηδόνα – Έδεσσα: Πλησιάζει η ανάδειξη αναδόχου

Για το έργο σύνδεσης Χαλκηδόνας – Έδεσσας, ο υφυπουργός δήλωσε ότι ο σχετικός διαγωνισμός βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή του.

«Υπάρχει ένας ανοιχτός διαγωνισμός ο οποίος επισπεύδει στην ολοκλήρωσή του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχει ήδη προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, η συμβασιοποίηση του έργου θα μπορούσε να ολοκληρωθεί στις αρχές του επόμενου έτους, καθώς απαιτείται και η συμμετοχή των τραπεζών που θα χρηματοδοτήσουν το έργο μέσω ΣΔΙΤ.

Flyover: «Θα τελειώσει μάλλον στην ώρα του»

Απαντώντας σε ερωτήσεις του δημοσιογράφου Δημήτρη Βενιέρη για την πορεία του Flyover, ο κ. Ταχιάος διέψευσε τα σενάρια περί στασιμότητας των εργασιών. Όπως σημείωσε, «έχει μπει ένα δεύτερο καλούπι», το οποίο βρίσκεται στη φάση προσαρμογής και σύντομα θα αυξήσει τον ρυθμό κατασκευής. Ο ίδιος εκτίμησε ότι το έργο «μοιάζει να μπορεί να τελειώσει στον χρόνο του, δηλαδή τον Μάιο του 2027», χαρακτηρίζοντας το εργοτάξιο «υποδειγματικά οργανωμένο».

Παράλληλα αποκάλυψε ότι κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψαν απρόβλεπτα τεχνικά ζητήματα. Ένα από αυτά ήταν η διαπίστωση ότι σε συγκεκριμένο σημείο ο δρόμος είχε κατασκευαστεί πάνω σε μπάζα και απορρίμματα, γεγονός που απαίτησε πρόσθετες παρεμβάσεις και διαδικασίες.

“Η ΔΕΘ πρέπει να προχωρήσει”

Αναφερόμενος στην ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο υφυπουργός εξέφρασε την προσωπική του άποψη υπέρ της υλοποίησης του έργου. «Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα μετακίνησης της ΔΕΘ», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η απόφαση της κυβέρνησης να επενδύσει δημόσιους πόρους σε μια νέα έκθεση και σε έναν μεγάλο αστικό χώρο πρασίνου δεν πρέπει να καθυστερήσει.

Όπως είπε: «Πρέπει να προχωρήσει στο συντομότερο δυνατόν και όλες οι άλλες κουβέντες είναι παρελκυστικές».

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Νίκος Ταχιάος επανέλαβε ότι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό στοίχημα για τη Θεσσαλονίκη παραμένει η επέκταση του Μετρό. «Για μένα το κλειδί είναι να προχωρήσει το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Είναι βασικό για την πόλη. Θα την αλλάξει δραματικά προς το καλύτερο», τόνισε.

Αναφερόμενος ειδικά στη δυτική επέκταση, σημείωσε ότι «θα αλλάξει την πόλη εντελώς», υπογραμμίζοντας ότι οι μεγάλες αστικές μεταμορφώσεις απαιτούν χρόνο, σχεδιασμό και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Τέλος, σχολιάζοντας την πορεία των μεγάλων έργων στη χώρα, υποστήριξε ότι σήμερα η μεγαλύτερη κατασκευαστική δραστηριότητα βρίσκεται εκτός Αθηνών, σημειώνοντας ότι «τα περισσότερα έργα στην Ελλάδα γίνονται στην περιφέρεια» και καλώντας τη Θεσσαλονίκη να διαμορφώσει το δικό της αναπτυξιακό σχέδιο για το μέλλον.

Ακούστε εδώ όσα είπε ο κ. Ταχιάος: