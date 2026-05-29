Θεσσαλονίκη: 16χρονος πήγε για μπάνιο στη θάλασσα με κλεμμένη μηχανή

Τυχερή πάνω στην ατυχία της ήταν η ιδιοκτήτρια μιας μοτοσικλέτας στη Θεσσαλονίκη. Την περασμένη Τετάρτη άγνωστος έκλεψε το μέσο μεταφοράς της, το οποίο χρησιμοποιούσε για την εργασία της σε κατάστημα εστίασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, σήμερα το πρωί συνάντησε αστυνομικούς της ομάδας ΒΕΛΟΣ στην Καλαμαριά και τους ενημέρωσε για την κλοπή της μοτοσικλέτας της. Τους έδωσε όλα τα χαρακτηριστικά του δικύκλου, παρακαλώντας τους να τη βοηθήσουν.

Λίγες ώρες αργότερα οι δικυκλιστές της Τροχαίας εντόπισαν σε δρόμο της ανατολικής Θεσσαλονίκης την κλεμμένη μηχανή. Την οδηγούσε ένας 16χρονος, ο οποίος φορούσε μαγιό και κρατούσε μια τσάντα με είδη θαλάσσης. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν. Ο 16χρονος τους είπε ότι είχε πάει για μπάνιο στη θάλασσα και επέστρεφε στο σπίτι του. Πέρα από το γεγονός ότι η μοτοσικλέτα ήταν κλεμμένη, την οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης. Του βεβαιώθηκαν τα ανάλογα πρόστιμα και συνελήφθη.

Η ιδιοκτήτρια ενημερώθηκε για την εξέλιξη και έσπευσε περιχαρής να παραλάβει το όχημά της.