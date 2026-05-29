Σοφία Μουτίδου στο φινάλε του Real View: “Εγώ δεν πέρασα καλά, ήταν πολύ βαρύ για μένα, ζορίστηκα, ανακουφίζομαι που τελειώνει”

Αυλαία έριξε σήμερα η εκπομπή “Real View”, με τις τέσσερις παρουσιάστριες να αποχαιρετούν το τηλεοπτικό κοινό. Η Σοφία Μουτίδου, μάλιστα, τόνισε πως δεν πέρασε καθόλου καλά…

«Εγώ δεν πέρασα καλά, παιδιά! Ανακουφίζομαι που τελειώνει. Ήταν πάρα πολύ βαρύ για μένα, πάνω από τις δυνάμεις μου. Ζορίστηκα πολύ εδώ, ήταν ένα δύσκολο εξάμηνο.

Από Δευτέρα πιστεύω θα πραχθεί ένα ανίερο σ…ξ στο κεφάλι μου, ελευθερίας και υγείας ψυχικής», είπε η Σοφία Μουτίδου.