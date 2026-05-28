Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα θα κάνει διάβημα στην Ουκρανία για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετειχε σήμερα στο Άτυπο Συμβούλιο ΥΠΕΞ της ΕΕ στη Λεμεσό, όπου, έχοντας πλέον στα χέρια του το πόρισμα των ειδικών για το drone που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα, ενημέρωσε την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Eίχε επίσης συνομιλία επί του θέματος με τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σιμπίχα, ο οποίος είχε προσκληθεί στη Λεμεσό από την Κυπριακή Προεδρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το drone είναι ουκρανικής κατασκευής, αναμένονται οι απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες και φυσικά θα υπάρξει τις επόμενες ημέρες και διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση.

