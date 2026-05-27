Η ανάρτηση της ανιψιάς της Γωγώς Μαστροκώστα μετά την κηδεία της: “Εύχομαι να σου μοιάζω όσο μου λένε”

Μία ανάρτηση έκανε η ανιψιά της Γωγώς Μαστροκώστα μετά την κηδεία της πρώην γυμνάστριας και μοντέλου, δηλώνοντας πως εύχεται να της μοιάζει, όπως της λέει ο περίγυρός της.

Η κηδεία της 56χρονης, που άφησε την τελευταία της πνοή τη Δευτέρα 25 Μαΐου μετά από μία πολυετή μάχη με τον καρκίνο, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Μαΐου. Αρχικά τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, όπου πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό αλλά και τον αθλητικό χώρο έδωσαν το παρών για να την τιμήσουν και ακολούθησε η ταφή της στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τον τόπο καταγωγής της, σε πιο μικρό κύκλο.

Η ανιψιά της Γωγώς Μαστροκώστα θέλησε να την αποχαιρετίσει και δημόσια μέσα από την ανάρτησή της, κάνοντας λόγο για την εξωτερική αλλά κυρίως για την εσωτερική ομορφιά της, τονίζοντας πως όποιος απολάμβανε την αγάπη της ήταν πολύ τυχερός:

«Η θεία μου, το είδωλο μου, ήταν ένας άγγελος που πλέον θα μας φυλάει για πάντα. Έλαμπε σαν άνθρωπος όχι μόνο για την ομορφιά της αλλά για την ψυχή της. Ήταν πολύ γενναία, πραγματικά μια μαχήτρια. Είμαι πολύ τυχερή που είχα την ευκαιρία να μεγαλώσω με αυτή δίπλα μου και να νιώσω την αγάπη της. Γιατί άμα έχεις την αγάπη της θείας μου δεν χρειάζεσαι τίποτε άλλο στον κόσμο. Σήμερα αποχαιρετήσαμε έναν άγγελο. Σε αγαπώ πολύ θεία μου, εύχομαι να σου μοιάζω όντως όσο μου λένε», έγραψε.

