Ισχυρό μήνυμα ζωής και αλληλεγγύης από την αιμοδοσία του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

Με μεγάλη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή ολοκληρώθηκε η Εβδομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας και λήψης Δειγμάτων Μυελού των Οστών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, που πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως τις 22 Μαΐου σε όλες τις δημοτικές ενότητες.

Η εκστρατεία ανθρωπιάς και προσφοράς διοργανώθηκε από την Αντιδημαρχία Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου» και την Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας».

Η σημαντική αυτή κοινωνική δράση υλοποιήθηκε μέσω του οργανωμένου δικτύου των ΚΕΠ Υγείας του δήμου, καλύπτοντας γεωγραφικά όλες τις δημοτικές ενότητες. Οι κινητές μονάδες και το εξειδικευμένο προσωπικό βρέθηκαν διαδοχικά στο Πανόραμα, την Πυλαία, το Φίλυρο, το Ασβεστοχώρι και τον Χορτιάτη, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους να συμμετέχουν μαζικά χαρίζοντας δεκάδες πολύτιμες φιάλες αίματος, ενώ παράλληλα αρκετοί συμπολίτες έδωσαν δείγμα για δωρεά μυελού των οστών, ενισχύοντας τη μεγάλη εθνική προσπάθεια που σώζει ζωές.

Η δράση, που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός, επιβεβαίωσε ότι ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη παραμένει πρωτοπόρος σε πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης.

«Στην Αιμοδοσία βλέπεις το καλό πρόσωπο της κοινωνίας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συμπολίτες μας που ανταποκρίθηκαν και αυτή τη φορά στο κάλεσμα του δήμου. Η συμμετοχή τους κράτησε ζωντανό ένα μήνυμα ανθρωπιάς, ευθύνης και αλληλεγγύης που διαχρονικά χαρακτηρίζει την τοπική μας κοινωνία. Με τη συμβολή του Γενικού Νοσοκομείου “Γ. Παπανικολάου” και του “Οράματος Ελπίδας”, τους οποίους και ευχαριστώ από καρδιάς, ενώνουμε δυνάμεις, καλλιεργούμε την κουλτούρα της προσφοράς και δίνουμε ελπίδα σε όσους τη χρειάζονται περισσότερο», τόνισε σε μήνυμά του ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

«Κάθε αιμοδοσία είναι ένα μήνυμα ελπίδας. Ευχαριστούμε τους εθελοντές που προσήλθαν, τους νέους δότες μυελού των οστών που δείχνουν ότι η νέα γενιά έχει βαθιά ριζωμένες τις αξίες της αλληλεγγύης και της προσφοράς, αλλά και τους σταθερούς συμμάχους μας, το προσωπικό του ΓΝΘ Παπανικολάου και τους εθελοντές από το «Όραμα Ελπίδας», δήλωσε σχετικά η Αντιδήμαρχος Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ελένη Γιαννούδη.