Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να γίνει μια δίκαιη δίκη

Συνεδριάζει ξανά σήμερα το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ήδη από νωρίς το πρωί της Τετάρτης προσέρχονται συγγενείς θυμάτων και δικηγόροι στη δικαστική αίθουσα εντός του συγκροτήματος ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ.

Ιδιαιτέρως επικριτική ήταν σε δηλώσεις της η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία τόνισε πως «έχουμε φτάσει 27 Μαΐου και ακόμη δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για δίκαιη δίκη».

Σε άλλο σημείο τόνισε ότι πως «η Κυβέρνηση ροκανίζει τον χρόνο για να κουκουλώσει ευθύνες» και πρόσθεσε πως «αυτό δεν θα της περάσει».