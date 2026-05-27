Θεσσαλονίκη: Έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Χατζοπούλου με τίτλο “Transcendence” από σήμερα στο Βαφοπούλειο

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο διοργανώνουν έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Transcendence» (Υπερβατικότητα) της εικαστικού Δέσποινας Χατζοπούλου.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο (Γ. Βαφόπουλου 3-5, 5ος όροφος), θα διαρκέσει από τις 27 Μαΐου έως τις 19 Ιουνίου 2026 και θα λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 14:00 και από τις 17:00 έως τις 20:30.

Ο τίτλος της έκθεσης περιγράφει το κοινό φιλοσοφικό υπόβαθρο των έργων: την προσπάθεια του ανθρώπου να δει, να νιώσει ή να φανταστεί κάτι πέρα από τα όρια.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

