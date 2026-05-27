ΑΠΘ: Επίτιμος διδάκτορας του τμήματος Ιατρικής θα αναγορευτεί σήμερα ο καθηγητής Καρδιολογίας Niraj Varma

Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θα αναγορευτεί ο Καθηγητής Καρδιολογίας της Cleveland Clinic Lerner College of Medicine (Case Western Reserve University) και Διευθυντής του Cardiac Pacing & Tachyarrhythmia Devices Service της Cleveland Clinic κ. Niraj Varma.

Η Τελετή Αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 και ώρα 19.00, στην Αίθουσα Τελετών «Αλέξανδρος Παπαναστασίου» του Παλαιού Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής.

Πρόγραμμα Τελετής Αναγόρευσης

Χαιρετισμός από τον Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Κυριάκο Αναστασιάδη

Χαιρετισμός από τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή Βασίλειο Παπαδόπουλο

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή Στέφανο Τριαρίδη

Έπαινος του τιμωμένου από τον Διευθυντή της Γ΄ Καρδιολογικής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Βασίλειο Βασιλικό

Τελετή Αναγόρευσης

Ανάγνωση και επίδοση του ψηφίσματος και του τίτλου από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή Στέφανο Τριαρίδη

Επίδοση διασήμου από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή Στέφανο Τριαρίδη

Επίδοση αναμνηστικής πλακέτας τιμής από τον Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Κυριάκο Αναστασιάδη

Αντιφώνηση και ομιλία από τον τιμώμενο, με θέμα: «The QRS complex of left bundle branch block – Should it be calibrated by sex and race to guide therapies?»

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα τιμωμένου

Ο Καθηγητής Niraj Varma είναι διεθνώς αναγνωρισμένος καρδιολόγος – ηλεκτροφυσιολόγος με κορυφαίο ερευνητικό, κλινικό και εκπαιδευτικό έργο στους τομείς των αρρυθμιών, της καρδιακής ανεπάρκειας και της τεχνολογίας εμφυτεύσιμων καρδιακών συσκευών.

Απέκτησε τους αρχικούς τίτλους σπουδών στη Ιατρική και τη Φυσιολογία από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Ολοκλήρωσε την προπτυχιακή ιατρική εκπαίδευσή του στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και εξειδικεύτηκε στην Πνευμονολογία-Εντατική Θεραπεία και την Καρδιολογία στα νοσοκομεία Papworth, Addenbrooke’s και St. Bartholomew’s στο Ηνωμένο Βασίλειο. Την περίοδο 1992–1996, συνέχισε τη μετεκπαίδευσή του στη Βοστώνη (Beth Israel Hospital, Harvard Medical School), όπου και εξειδικεύτηκε στην ηλεκτροφυσιολογία.

Το 2009, ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή του στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, σχετικά με τη μοριακή και κυτταρική φυσιολογία της ισχαιμικής διαστολικής δυσλειτουργίας.

Έχει υπηρετήσει σε σημαντικά ακαδημαϊκά κέντρα των ΗΠΑ, όπως το Boston University και το Loyola University Chicago, και είναι τακτικός Καθηγητής Ιατρικής στην Cleveland Clinic Lerner College of Medicine (Case Western Reserve University). Παράλληλα, διευθύνει το Cardiac Pacing and Tachyarrhythmia Devices, Remote Monitoring Clinic and ECG laboratory της Cleveland Clinic, μία από τις σημαντικότερες καρδιολογικές μονάδες διεθνώς, στον χώρο της ηλεκτροφυσιολογίας, εμφυτεύσιμων συσκευών και τηλεπαρακολούθησης.

Η ερευνητική και κλινική δραστηριότητά του, είναι εξαιρετικά πλούσια και έχει επηρεάσει καταλυτικά τη σύγχρονη καρδιολογία. Μεταξύ των σημαντικότερων επιστημονικών συμβολών του, περιλαμβάνονται:

Η πρωτοποριακή ανάπτυξη και καθιέρωση της τηλεπαρακολούθησης εμφυτεύσιμων συσκευών (remote monitoring), στην οποία υπήρξε παγκόσμιος πρωτοπόρος, επικεφαλής της πολυκεντρικής μελέτης TRUST, η οποία καθόρισε τα διεθνή πρότυπα παρακολούθησης ασθενών με απινιδωτές και βηματοδότες.

Η συμβολή του στη σύλληψη και κλινική τεκμηρίωση της τεχνικής ηλεκτροκαρδιογραφικής απεικόνισης (ECGI) και στην εξέλιξη της καρδιακής θεραπείας επανασυγχρονιμού (CRT), συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του SyncAV algorithm, ο οποίος σήμερα χρησιμοποιείται διεθνώς.

Η ηγετική δράση του στην πρόοδο των εμφυτεύσιμων συστημάτων αντιμετώπισης καρδιακής ανεπάρκειας, συμπεριλαμβανομένης της σύγχρονης θεραπείας υπό τον όρο Cardiac Contractility Modulation (CCM) που συνδέει τη βασική επιστήμη και τη μοριακή βιολογία με την καθημερινή κλινική πρακτική, καθώς είναι ο ιθύνων νους και κύριος ερευνητή της μελέτης Integra-D.

Η τεκμηρίωση του πρόσθετου οφέλους από τις θεραπείες επανασυγχρονισμού που απολαμβάνουν οι γυναίκες, παρατήρηση που οδήγησε στην αναθεώρηση των κατευθυντήριων οδηγιών, διεθνώς.

Η εκτεταμένη συμμετοχή του στη διαμόρφωση κατευθυντήριων οδηγιών διεθνών επιστημονικών εταιρειών (Heart Rhythm Society, European Heart Rhythm Association, Asia Pacific Heart Rhythm Society, International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, European Society of Cardiology), οι οποίες καθορίζουν την παγκόσμια πρακτική στην ηλεκτροφυσιολογία, την τηλεπαρακολούθηση και την καρδιακή θεραπεία επανασυγχρονισμού.

Το δημοσιευμένο έργο του Καθηγητή Varma περιλαμβάνει εκατοντάδες επιστημονικά άρθρα, πλήθος μονογραφιών και κεφαλαίων βιβλίων, ενώ αρθρογραφεί και συμμετέχει σε συντακτικές επιτροπές κορυφαίων περιοδικών, όπως τα Heart Rhythm, Europace, Journal of Cardiovascular Electrophysiology και Journal of Cardiac Failure. Είναι, επίσης, μέλος ή fellow σε σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων, το Royal College of Physicians of London, το American College of Cardiology και η Heart Rhythm Society.

Διετέλεσε πρόεδρος της International Society of Holter and Non-Invasive Electrocardiology (ISHNE), ενώ υπήρξε μέλος και αντιπρόεδρος σε διάφορες επιτροπές της Heart Rhythm Society και του American Heart Association. Έχει διατελέσει σύμβουλος της Ολλανδικής Κυβέρνησης στην επιχορήγηση ερευνητικών έργων σχετικά με την ηλεκτροφυσιολογία, και του FDA σχετικά με την κυβερνοασφάλεια των συσκευών τηλεπαρακολούθησης, ενώ είναι ή υπήρξε σύμβουλος όλων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται εμπορικά στον χώρο της ηλεκτροφυσιολογίας.

Το έργο του στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων είναι αξιοσημείωτο, με πολυετή διδασκαλία, καθοδήγηση δεκάδων κλινικών και ερευνητικών fellows, και συνεχή συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα εκπαίδευσης σε διάφορα πανεπιστήμια, τόσο εντός, όσο και εκτός των ΗΠΑ.

Ο Καθηγητής Niraj Varma έχει στενούς δεσμούς με την ελληνική καρδιολογική κοινότητα και έχει δώσει πολλαπλές διαλέξεις σε συνέδρια της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και άλλων ελληνικών καρδιολογικών επιστημονικών ενώσεων.