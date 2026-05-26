Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση αλληλεγγύης του ΚΚΕ σήμερα στον κουβανικό λαό

Μία συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Στις 19:00, το ΚΚΕ πραγματοποιεί συγκέντρωση αλληλεγγύης στον στο λαό της Κούβας. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στο άγαλμα Βενιζέλου και θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης.

“Συνολικά, οι εξελίξεις δείχνουν τη μόνιμη επιδίωξη του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, να χτυπήσει με όλα τα μέσα την κουβανική επανάσταση, που αποτέλεσε σημείο αναφοράς κι έμπνευσης όλων των λαών του κόσμου για την ανατροπή της σημερινής βαρβαρότητας και την οικοδόμηση μιας νέας κοινωνίας, χωρίς την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Προκλητική είναι και η αφωνία της ελληνικής κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού, που μάλιστα παριστάνουν ότι “κόπτονται” για το Διεθνές Δίκαιο, απέναντι στις προκλητικές κινήσεις των ΗΠΑ και σε αυτά που ετοιμάζουν.

Αυτές τις κρίσιμες ώρες για το λαό της Κούβας χρειάζεται να εκφραστεί η λαϊκή καταδίκη απέναντι στα εγκληματικά ιμπεριαλιστικά σχέδια, σε κάθε απόπειρα στρατιωτικής επέμβασης κατά της Κούβας και δίωξης του Ραούλ Κάστρο! Να εκφραστεί ακόμα πιο μαζικά η αλληλεγγύη του λαού μας, όλων των λαών του κόσμου στον γενναίο λαό της Κούβας. Η Κούβα δεν είναι μόνη της!”, ανέφερε σε ανακοίνωσή του προ ημερών το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.