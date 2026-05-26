Ασύλληπτη τραγωδία στη Λέσβο: Δύο παιδιά 16 και 18 ετών νεκρά σε τροχαίο – Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε χθες στη Μυτιλήνη όπου δύο αγόρια ηλικίας 16 και 18 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Παναγιούδας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ τα δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν φίλοι, με το δυστύχημα να σημειώνεται κατά την επιστροφή τους για την πόλη της Μυτιλήνης από παραλία στην περιοχή Θερμή.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, η μηχανή στην οποία επέβαιναν τα δύο παιδιά – από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – εξετράπη της πορείας της σε μια αριστερή στροφή με αποτέλεσμα πρώτα να προσκρούσει σε κράσπεδο και μετά σε κολώνα φωτισμού.

Στο ίδιο βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ φαίνεται ότι μαζί με τη μηχανή στην οποία επέβαιναν ο 16χρονος και ο 18χρονος ήταν και άλλα δύο δίκυκλα τα οποία κατάφεραν να πάρουν κανονικά τη στροφή.