Δ. Ωραιοκάστρου: Τιμήθηκαν συμβολικά εθελοντές αιμοδότες για την πολύτιμη προσφορά τους

Προσφέρουν χρόνο, αγάπη, αλληλεγγύη και αίμα, το πιο πολύτιμο δώρο ζωής χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Η πράξη τους είναι μια έμπρακτη απόδειξη κοινωνικής ευθύνης και ανθρωπιάς, καθώς συμβάλλουν στη δημιουργία επαρκούς αποθέματος αίματος για όσους το έχουν ανάγκη.

Κατά την διάρκεια της εθελοντικής αιμοδοσίας που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στον Δήμο Ωραιοκάστρου, σε συνεργασία με το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» τιμήθηκαν συμβολικά -με την απονομή μιας ανθοδέσμης- για την πολύτιμη προσφορά τους τέσσερις εθελοντές αιμοδότες. Ειδικότερα τιμήθηκαν ως παλαιότεροι αιμοδότες ο Θεόδωρος Κυργιας και οι δημοτικοί υπάλληλοι Κυριάκος Ξανθόπουλος και Νεκτάριος Μαυρομουστάκης, ενώ τιμήθηκε ως η πιο καινούρια αιμοδότρια η Νατάσσα Γεωργίου.

«Η ανάγκη για αίμα είναι συνεχής και δεν γνωρίζει εποχές ή συνθήκες. Η τακτική εθελοντική αιμοδοσία είναι ζωτικής σημασίας για κάθε κοινωνία. Ως δημοτική αρχή αναγνωρίζουμε και τιμούμε όλους τους πολίτες που προσφέρουν αυτό το ανεκτίμητο δώρο. Γιατί λίγα λεπτά από τον χρόνο ενός αιμοδότη μπορούν να σημαίνουν μια ολόκληρη ζωή για κάποιον άλλο. Συγχαρητήρια στους αιμοδότες μας, ευελπιστούμε να αποτελέσουν παράδειγμα για όλους», τόνισε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης.

Ταυτόχρονα με την αιμοδοσία έγινε ενημέρωση-εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών από τον Σύλλογο «Όραμα Ελπίδας».

Την αιμοδοσία υποστήριξαν η Ένωση Γονέων Δήμου Ωραιοκάστρου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων παιδικών σταθμών Δ.Ε. Ωραιοκάστρου, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΙΣΟΝ Στρατηγάκης Ωραιοκάστρου, ο ΣύλλογοςΓυναικών Ωραιοκάστρου «Η Αρίστη», ο Φυσιολατρικός– Πολιτιστικός- Αθλητικός Σύλλογος Ωραιοκάστρου «Αέναος».