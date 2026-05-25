Ο Άγγελος Μπασινάς είναι και επίσημα αθλητικός διευθυντής του Ηρακλή

Ο Άγγελος Μπασινάς ανέλαβε και επίσημα χρέη αθλητικού διευθυντή στον Ηρακλή, ο οποίος επέστρεψε στην Super League μετά από 9 χρόνια απουσίας.

Η συμφωνία ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Άγγελο Μπασινά είχε ολοκληρωθεί εδώ και κάποιες μέρες και τη Δευτέρα ανακοινώθηκε και επίσημα με τον Έλληνα πρώην ποδοσφαιριστή να πιάνει δουλειά.

Μαζί με τον Βάλτερ Ματσάρι που έχει ήδη υπογράψει για τη θέση του προπονητή καλούνται να χτίσουν τον Ηρακλή της νέας εποχής, με στόχο την σταθεροποίηση στην πρώτη κατηγορία.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής

«Η ΠΑΕ Ποτ Ηρακλής Φούρνοι Βενέτη ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Άγγελο Μπασινά, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Αθλητικού Διευθυντή της ομάδας.

Ένας άνθρωπος με σπουδαία διαδρομή, προσωπικότητα και ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο εντάσσεται στην οικογένεια του Ηρακλή, σε μια χρονιά με μεγάλες απαιτήσεις και ακόμη μεγαλύτερους στόχους.

Τον καλωσορίζουμε στον Ημίθεο και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο νέο του ξεκίνημα με την ομάδα μας».

Άγγελος Μπασινάς

