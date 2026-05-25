Κώστας Τσουρός: Εσείς οι τηλεθεατές, όσοι κι αν ήσασταν φέτος, με κάνατε να κρατηθώ ψύχραιμος

Στην έναρξη της σημερινής εκπομπής ο Κώστας Τσουρός, υπό τους ήχους του τραγουδιού «Δώσε ένα τέλος», ανακοίνωσε το φινάλε του «Το ‘χουμε».

«Μπήκαμε στην τελευταία μας εβδομάδα! Την Παρασκευή που μας έρχεται αυτό το περιπετειώδες ταξίδι αυτής της εκπομπής ολοκληρώνεται. Όλες οι περιπέτειες έχουν όμορφα στοιχεία μέσα», είπε αρχικά ο Κώστας Τσουρός.

Ο Κώστας Τσουρός πρόσθεσε: «Μείνετε, λοιπόν, μαζί μας μέχρι και την Παρασκευή. Να ξέρετε ότι εμείς μέχρι και την τελευταία στιγμή θα δουλέψουμε με την ίδια αγάπη και τον ίδιο σεβασμό προς εσάς, όπως κάναμε από την αρχή της φετινής χρονιάς.

Τώρα θέλω να σας πω κάτι, νομίζω ότι πια μπορώ να το πω… Νομίζω ότι εσείς οι τηλεθεατές, όσοι κι αν ήσασταν φέτος, ήσασταν αυτοί που με κάνατε να κρατηθώ ψύχραιμος τη φετινή χρονιά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτό».

