Ματίνα Παγώνη για Γωγώ Μαστροκώστα: Από τις μεγαλύτερες μαχήτριες και πολύ αξιοπρεπής

Η Ματίνα Παγώνη αποχαιρέτησε τη Γωγώ Μαστροκώστα και με δηλώσεις που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στη γενναιότητα και στο μαχητικό πνεύμα της 56χρονης γυμνάστριας. Μιας γυναίκας που πάλευε με αξιοπρέπεια και έδινε τα τελευταία χρόνια, τη μία μάχη μετά την άλλη.

«Μετά από όταν γεννήθηκε το παιδάκι της και μετά, δηλαδή το κοριτσάκι της, έδωσε τέτοιες μάχες… Πιστεύω ότι είναι από τις μεγαλύτερες μαχήτριες ασθενείς που πήγαινε, έκανε τις θεραπείες της και ήταν πολύ αξιοπρεπής. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια, αν θυμάστε, δεν είχε πει τίποτα, δεν παραπονιόταν για τίποτα… Προσπαθούσε να είναι όπως τη βλέπαμε, δηλαδή όπως την ξέραμε. Μια κοπέλα, ειλικρινά υποκλίνομαι εγώ σε αυτούς τους ασθενείς, γιατί έχουμε ζήσει τέτοια περιστατικά» είπε αρχικά η Ματίνα Παγώνη για τη Γωγώ Μαστροκώστα.

Συνέχισε στο ίδιο πνεύμα: «Έφτασε το παιδί της 18 χρονών νομίζω, με αυτό το και ένα πανέμορφο κορίτσι, έτσι; Ένα πανέμορφο κορίτσι που της μοιάζει πάρα πολύ. Και πρέπει να πούμε και στον άντρα της, ο οποίος στάθηκε πραγματικά ήρωας δίπλα.

Επειδή εμείς τους ζούμε τους ασθενείς αυτούς, δεν είναι εύκολο να είσαι σε τέτοιες καταστάσεις μέσα σε μία οικογένεια, να ζεις δράμα. Γιατί αυτό είναι ένα δράμα που δεν βγαίνει προς τα έξω. Το ζούνε μέσα για πάρα πολλά χρόνια, όπως ακριβώς το λέτε. Είναι πραγματικά κρίμα να φεύγουν έτσι οι άνθρωποι, νέοι σε αυτή την ηλικία».

«Έζησε το δράμα της με αξιοπρέπεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όλοι το βλέπαμε, ξέραμε τι περνούσε. Εμείς οι γιατροί ξέρουμε τι περνάνε αυτοί οι ασθενείς, έτσι; Δεν είναι τα πράγματα τόσο εύκολα, τα δράματα που υπάρχουν μέσα στα σπίτια με τις χημειοθεραπείες που γυρίζεις, που πας, που έρχεσαι… που κάνεις…» είπε χαρακτηριστικά η Ματίνα Παγώνη.