Δημήτρης Αλεξάνδρου: Αγκαλιά με τη Ρία Ελληνίδου στο γήπεδο μετά την κατάκτηση της Euroleague

Αγκαλιά με τη Ρία Ελληνίδου πόζαρε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, γιορτάζοντας με τη σύντροφό του την κατάκτηση της Euroleague.

Το πρώην μοντέλο βρέθηκε την Κυριακή 24 Μαΐου στο T-Center προκειμένου να παρακολουθήσει τον τελικό της Euroleague, όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ρεάλ και κατέκτησε το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου πανηγύρισε την επιτυχία της ομάδας του έχοντας στο πλευρό του τη Ρία Ελληνίδου. Μετά τη λήξη του αγώνα και την κατάκτηση του τροπαίου από τον Ολυμπιακό, το πρώην μοντέλο μοιράστηκε φωτογραφίες από τη βραδιά σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram.

Σε μία από αυτές πόζαραν μαζί, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο εμφανίστηκαν με τον Σάσα Βεζένκοφ. Σε άλλη εικόνα, η τραγουδίστρια χαμογελούσε δίπλα στον προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργο Μπαρτζώκα.

«Δεν χρειάζεται να περιγράψουμε κάτι άλλο συγχαρητήρια η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική πάμε θρύλε», έγραψε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στη λεζάντα της δημοσίευσής του.

