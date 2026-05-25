Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών

Σοκ προκαλεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα.

Ο παλαίμαχος παίκτης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 49 ετών.

Τα τελευταία χρόνια πάλευε με την ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα), από την οποία έπασχε ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθηλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Ο Άντζας αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους στόπερ της γενιάς του, αγωνιζόμενος σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας.

Με τους Πειραιώτες κατέκτησε 7 πρωταθλήξματα και 3 Κύπελλα Ελλάδας. Παράλληλα, ήταν και διεθνής με την Εθνική Ελλάδας, τη φανέλα της οποίας φόρεσε σε 26 αναμετρήσεις.