Χανιά: Στον ανακριτή οι γονείς της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Το κατώφλι του ανακριτή και του εισαγγελέα αναμένεται να περάσουν, σήμερα Δευτέρα (25/5) οι δύο γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ στα Χανιά με μώλωπες, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν την υπόθεση των τριών ακόμη παιδιών που βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα σε θερμοκήπιο και δηλώνουν αδέρφια του κακοποιημένου κοριτσιού.

Οι δύο γονείς μάλιστα βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Στο μεταξύ, το κοριτσάκι εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Τρία παιδιά βρέθηκαν σε θερμοκήπιο – Εξέταση DNA για να διαπιστωθεί αν είναι αδέρφια της τρίχρονης

Στο μεταξύ, ακόμη τρία παιδιά που δηλώνουν πως είναι αδέλφια της τρίχρονης εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο από τους αστυνομικούς. Βρίσκονται στο νοσοκομείο Χανίων υπό την προστασία της διοίκησης και της κοινωνικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τον Διοικητή του νοσοκομείου Χανίων, «Ο Άγιος Γεώργιος» Γιώργου Μπέα, τον οποίο επικαλείται το creta24:

«Τρία μικρά παιδιά, μόλις έξι μηνών, έξι και οκτώ ετών, από το περιβάλλον της μικρούλας που διασωληνώθηκε χθες, βρέθηκαν ξαφνικά στην ανάγκη προστασίας, φροντίδας και ασφάλειας».

Σύμφωνα με τις έρευνες υπάρχουν δύο ακόμη παιδιά της ίδιας μητέρας, τα οποία δεν βρίσκονται στη ζωή και όπως η ίδια υποστήριξε, πέθαναν κατά τη διάρκεια του θηλασμού, σύμφωνα με το cretalive.

Ο άνδρας που φέρεται να είναι ο πατέρας του κακοποιημένου τρίχρονου κοριτσιού, προσπάθησε να αποφύγει τον εντοπισμό του ενημερώνοντας ότι βρίσκεται στην Αθήνα. Οι αστυνομικοί συνεχίζοντας τις έρευνες τελικά τον συνέλαβαν στα Χανιά.

Θα διενεργηθεί εξέταση DNA στους συλληφθέντες ώστε να διαλευκανθεί η σχέση τους με τα τέσσερα παιδιά.