Χανιά: Σοβαρά τραυματισμένο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 3χρονο κοριτσάκι

Σοβαρή υπόθεση εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή οι αστυνομικές αρχές των Χανίων, σχετικά με τον βαρύ τραυματισμό ενός κοριτσιού ηλικίας 3 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας flashnews το παιδί μεταφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης (21/5) στο Νοσοκομείο Χανίων από τη μητέρα του, φέροντας σοβαρά τραύματα. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το 3χρονο κορίτσι έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα, καθώς και μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το ιατρικό προσωπικό και πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες παρεμβάσεις από παιδοχειρουργό, με αποτέλεσμα να σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας του. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε τόσο σοβαρά το μικρό παιδί.