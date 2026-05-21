Προσοχή! Μην καταναλώσετε αυτό το μπιφτέκι κοτόπουλου, βρέθηκε σαλμονέλα – Ανακαλείται από την αγορά

Μπιφτέκι κοτόπουλου στο οποίο εντοπίστηκε σαλμονέλα ανακαλεί άμεσα ο ΕΦΕΤ, καλώντας τους πολίτες να μην το καταναλώσουν.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΦΕΤ αναφέρει:

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων έτους 2026», προέβη σε δειγματοληψία κατεψυγμένου παρασκευάσματος κρέατος με στοιχεία: ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ με ημερομηνία ανάλωσης 16/02/2027 και ημερομηνία παραγωγής / κατάψυξης 24/10/2025 που παράγεται από την εταιρεία «Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ε. – Κοτόπουλα Καραγιαννάκη Χαλκιδικής».

Σε συνέχεια εργαστηριακών αναλύσεων στο εργαστήριο του Τμήματος Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Καβάλας της Δ/νσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp στο ανωτέρω δείγμα.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

Δείτε τη φωτογραφία που δημοσιεύει ο ΕΦΕΤ:

ΕΦΕΤ

