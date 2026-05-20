Θεσσαλονίκη: 70χρονος οδηγός έπαθε ανακοπή μέσα σε ΙΧ στο κέντρο – Σε κρίσιμη κατάσταση στο “Παπαγεωργίου”

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 70χρονος άνδρας υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του στην οδό Τσιμισκή, στο ύψος μεταξύ Αριστοτέλους και Κομνηνών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο μηχανές ταχείας επέμβασης του ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο, καθώς και Κινητή Μονάδα με γιατρό, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον άνδρα.

Οι διασώστες προχώρησαν σε διασωλήνωση του 70χρονου επί τόπου, δίνοντας μάχη για περισσότερο από 30 λεπτά με συνεχείς προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.

Στη συνέχεια ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε κρίσιμη κατάσταση.