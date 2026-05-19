Ιβάν Σαββίδης για τη Γενοκτονία των Ποντίων: “Ο χρόνος δεν έχει εξουσία πάνω σε τέτοιες πληγές”

Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, ο Ιβάν Σαββίδης απευθύνει ένα συγκινητικό και βαρυσήμαντο μήνυμα για όλο τον ελληνισμό.

Ο Ιβάν Σαββίδης, μέσα από αυτή την επιστολή καλεί σε ενότητα, διατήρηση της ιστορικής αλήθειας και απόδοση τιμής στους προγόνους μας που έχασαν τη ζωή τους ή ξεριζώθηκαν από τις εστίες τους.

Αναλυτικά το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη:

«Αγαπητοί συμπατριώτες!

Η 19η Μαΐου είναι μια ημέρα που γεμίζει τις καρδιές μας με βαθύτατη θλίψη. Είναι η ημέρα κατά την οποία θυμόμαστε τη φοβερή αδικία και τη μαζική εξόντωση των προγόνων μας.

Σήμερα στους ναούς ακούγονται επιμνημόσυνες δεήσεις, ανάβουμε κεριά για να τιμήσουμε τη μνήμη εκείνων που έπεσαν θύματα τυφλής αγριότητας, καθώς και εκείνων που επέζησαν, αλλά έχασαν για πάντα το πολυτιμότερο αγαθό τους – την Πατρίδα τους.

Ο χρόνος δεν έχει εξουσία πάνω σε τέτοιες πληγές. Ο πόνος του ποντιακού λαού ζει μέσα στον καθένα μας, μεταδιδόμενος από γενιά σε γενιά ως αυστηρή υπενθύμιση της αξίας της εθνικής αξιοπρέπειας. Είμαστε υποχρεωμένοι να διαφυλάξουμε την αλήθεια για εκείνα τα γεγονότα, να αντισταθούμε στο μίσος και να κηρύττουμε την αδελφική αγάπη και το έλεος. Αυτή είναι η αποστολή μας — ως λαός που πέρασε μέσα από τη φρίκη των διωγμών για την ορθόδοξη πίστη και το αίμα του.

Ας σκύψουμε το κεφάλι μας προσευχόμενοι για τους αθώους που δολοφονήθηκαν. Είθε ο Κύριος να αναπαύσει τις ψυχές τους. Ας προσευχηθούμε επίσης για εκείνους τους αδελφούς και τις αδελφές μας που σήμερα υποφέρουν εξαιτίας του διχασμού και του μίσους. Είθε ο Κύριος να χαρίσει σε όλους μας δύναμη, σοφία και υπομονή για να ξεπεράσουμε τις δοκιμασίες που μας έλαχαν.

Ιβάν Σαββίδης»