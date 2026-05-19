Εκδηλώσεις στη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού και σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Σειρά εκδηλώσεων μνήμης για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού διοργανώνονται μέχρι και τις 19 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, από άκρη σ’ άκρη της πόλης.

Η 19η Μαΐου αποτελεί ημέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σε αυτό το πλαίσιο, η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει σήμερα, Τρίτη, στις 18:30, στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ομιλία του εκδότη και συγγραφέα Σάββα Καλεντερίδη, ενώ θα γίνει κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο για την επίδοση ψηφίσματος.

Την Τρίτη 19 Μαΐου, από τις 9:00 έως τις 12:00, ο δήμος Θεσσαλονίκης, η Γ’ Δημοτική Κοινότητα σε συνεργασία με το 50ο Δημοτικό Σχολείο διοργανώνουν εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας στην πλατεία Αναργύρων στην Άνω Πόλη.

Επίσης, την Τρίτη 19 Μαΐου, στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς θα τελεστεί αρχιερατικό μνημόσυνο και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο της Γενοκτονίας των Μαρτύρων του Πόντου από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων, ενώ για την ίδια ημέρα στις 19:30, έχει προγραμματιστεί λαμπαδηδρομία μνήμης σε συνδιοργάνωση με την Αδελφότητα Κρωμναίων Καλαμαριάς.

