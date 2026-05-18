Πυροβολισμοί στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο στις ΗΠΑ – Αναφορές για θύματα

Ο δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο ανέφερε τη Δευτέρα μια «κατάσταση ενεργού σκοπευτή» που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ισλαμικό Κέντρο στην κοινότητα Κλέρμοντ της πόλης, και η αστυνομία δήλωσε ότι αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο, σύμφωνα με αναρτήσεις στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

I am aware of the active shooter situation at the Islamic Center of San Diego in Clairemont and am continuing to receive updates from law enforcement. Emergency personnel are on scene and actively working to protect the community and secure the area. — San Diego Mayor Todd Gloria (@MayorToddGloria) May 18, 2026

Δεν υπήρξαν άμεσα διαθέσιμες περαιτέρω επίσημες λεπτομέρειες, ωστόσο οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για 2 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.