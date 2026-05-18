Θεσσαλονίκη: Αιγύπτιος χτύπησε 22χρονη και της βούτηξε το κινητό – Διέμενε παράνομα στη χώρα

Θύμα ληστείας έπεσε χθες το βράδυ μια 22χρονη σε περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, ενώ η 22χρονη περπατούσε στην περιοχή της Τούμπας, την προσέγγισε ένας 25χρονος Αιγύπτιος και αφού τη χτύπησε, της άρπαξε το κινητό της τηλέφωνο.

Ο 25χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας-Τριανδρίας ενώ σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο δράστης δράστης διέμενε παράνομα στη χώρα.