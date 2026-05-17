Γιορτάζει την άνοδο ο Απόλλων Καλαμαριάς – Φωταγώγηση του Δημαρχείου

Με νίκη ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στη Γ’ Εθνική ο Απόλλων Καλαμαριάς καθώς επικράτησε του Πανθρακικού με 2-0. Τερμάτισε έτσι στη γ’ φάση των αγώνων στην πρώτη θέση με 13 βαθμούς, έναντι 12 του Πανθρακικού που πήρε και αυτός μαζί του, το εισιτήριο ανόδου στη Super League 2.

Σήμερα το βράδυ, στις 21:00, ο Δήμος Καλαμαριάς φωταγωγεί το Δημαρχείο στα χρώματα του Απόλλωνα, στέλνοντας ένα μήνυμα ενότητας, τιμής και αισιοδοξίας για το μέλλον.

Με τοποθέτηση της η δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου για την επιτυχία της ομάδας επισήμανε:

Σήμερα η Καλαμαριά ζει μια ιστορική στιγμή. Μια στιγμή περηφάνειας, συγκίνησης και δικαίωσης.

Η καρδιά της πόλης χτυπά δυνατά στους ρυθμούς του Απόλλωνα. Ο Απόλλων Καλαμαριάς επιστρέφει εκεί όπου ανήκει, στις επαγγελματικές κατηγορίες και στη Super League 2, γράφοντας μια ακόμη χρυσή σελίδα στη σπουδαία διαδρομή του. Και αυτή η μεγάλη επιστροφή αποκτά ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με τα 100 χρόνια ιστορίας ενός συλλόγου που αποτελεί σύμβολο της προσφυγιάς, της δύναμης και της ίδιας της ταυτότητας της Καλαμαριάς.

Ο Απόλλων δεν είναι απλώς μια ομάδα. Είναι οι μνήμες των παππούδων και των γιαγιάδων μας.

Είναι οι αγώνες, τα όνειρα και η ψυχή μιας ολόκληρης πόλης. Είναι η φανέλα που έντυσε γενιές παιδιών, οι Κυριακές στο γήπεδο, οι χαρές και οι συγκινήσεις που μας ένωσαν όλους. Συγχαρητήρια σε όλους.

Η Καλαμαριά γιορτάζει και είναι περήφανη. Σήμερα το βράδυ, στις 21:00, ο Δήμος Καλαμαριάς φωταγωγεί το Δημαρχείο στα χρώματα του Απόλλωνα, στέλνοντας ένα μήνυμα ενότητας, τιμής και αισιοδοξίας για το μέλλον. Χρόνια πολλά Απόλλωνα. Και αυτή να είναι μόνο η αρχή για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες».

Πηγή: metrosport.gr