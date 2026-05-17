Ιωάννα Τούνη – Δημήτρης Σπυριδωνίδης: Κυριακάτικη απόδραση στη φύση μαζί με τον μικρό Πάρη!

Μια υπέροχη, ηλιόλουστη Κυριακή πέρασαν η Ιωάννα Τούνη και ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, αφιερώνοντας ποιοτικό χρόνο ο ένας στον άλλον αλλά και στον μικρό Πάρη.

Η δημοφιλής influencer και επιχειρηματίας, που μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, ανέβασε δύο άκρως τρυφερά στιγμιότυπα σε stories στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Στην πρώτη φωτογραφία, το κλίμα είναι απόλυτα χαλαρό. Η Ιωάννα ποζάρει ξαπλωμένη στο γρασίδι, στην αγκαλιά του αγαπημένου της Δημήτρη, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη στιγμή.

Στο δεύτερο στιγμιότυπο, το οποίο συνοδεύεται από τη λεζάντα «A Sunday well spent» (Μια Κυριακή που ξοδεύτηκε όμορφα), ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης φαίνεται να έχει στους ώμους του τον μικρό Πάρη. Με φόντο έναν καταπράσινο λόφο και έναν καταγάλανο ουρανό, η εικόνα αποπνέει ηρεμία και χαρά.

Οι τρεις τους απόλαυσαν στο έπακρο τη βόλτα τους στη φύση, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, γεμίζοντας μπαταρίες για τη νέα εβδομάδα!