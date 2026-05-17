Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Έχασε την 2η θέση παρά την ισοπαλία του Ολυμπιακού

Ο ΠΑΟΚ άγγιξε το μεγάλο στόχο, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη δουλειά στη Λεωφόρο. Παρότι προηγήθηκε με 0-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό στην τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ, ο Δικέφαλος είδε τους «πράσινους» να επιστρέφουν στο ματς και να αποσπούν την ισοπαλία, αποτέλεσμα που κόστισε τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Κι αυτό, ενώ την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε επίσης να κερδίσει την ΑΕΚ (1-1).

Ο αγώνας

Σε ένα πρώτο ημίχρονο με καλό ρυθμό και αρκετές στιγμές και στις δύο εστίες, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες του και να πάει στα αποδυτήρια με προβάδισμα 0-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο δυνατά και στο 8’ άγγιξε το γκολ, όταν ο Παβλένκα πραγματοποίησε σωτήρια επέμβαση σε δυνατό σουτ του Ζαρουρί από το όριο της περιοχής. Δύο λεπτά αργότερα, ο Ταμπόρδα δοκίμασε το πόδι του, όμως η μπάλα πέρασε ψηλά άουτ, δείχνοντας την επιθετική διάθεση των «πράσινων».

Ο ΠΑΟΚ απάντησε σταδιακά και στο 14’ ο Ζαφείρης «σέρβιρε» στην καρδιά της περιοχής, αλλά ο Πέλκας δεν πρόλαβε να εκτελέσει. Στο 17’ ο Κωνσταντέλιας δοκίμασε ένα καλό σουτ έξω από την περιοχή, με την μπάλα να φεύγει δίπλα από το δοκάρι, ενώ στο 19’ ο Σφιντέρσκι απείλησε με σουτ εκτός περιοχής που πέρασε άουτ, χωρίς να ανησυχήσει ουσιαστικά ο Παβλένκα.

Δύο γκολ σε πέντε λεπτά από Οζντόεφ και Μύθου

Η πίεση του ΠΑΟΚ απέδωσε καρπούς στο 30’. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Πέλκα, ο Οζντόεφ βρέθηκε στην κατάλληλη θέση στην καρδιά της περιοχής και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ (0-1).

Πριν προλάβει ο Παναθηναϊκός να αντιδράσει, στο 35’ ο ΠΑΟΚ «χτύπησε» ξανά με υποδειγματική αντεπίθεση. Ο Ζίβκοβιτς βρήκε τον Μύθου, ο οποίος εκτέλεσε μονοκόμματα, στέλνοντας την μπάλα στην απέναντι γωνία για το 0-2.

Στο φινάλε του ημιχρόνου, στο 45’, ο ΠΑΟΚ έχασε τεράστια ευκαιρία για τρίτο γκολ, όταν ο Κωνσταντέλιας βρήκε τον Πέλκα σε θέση τετ-α-τετ μέσα στη μικρή περιοχή, όμως ο Λαφόν αντέδρασε εντυπωσιακά και κράτησε το σκορ.

