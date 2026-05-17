Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση του Ρουβίκωνα σε γνωστό εστιατόριο στα Λαδάδικα – Δείτε βίντεο

Παρέμβαση σε γνωστό εστιατόριο στην περιοχή των Λαδάδικων στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκωνα, καταγγέλλοντας περιστατικά εργοδοτικών αυθαιρεσιών και πιέσεων σε βάρος εργαζομένων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της συλλογικότητας, εργαζόμενοι του καταστήματος φέρονται να αντιμετωπίζουν προβλήματα που αφορούν εργασιακά δικαιώματα και συνθήκες απασχόλησης. Όπως υποστηρίζεται, υπάρχουν καταγγελίες για μη καταβολή προσαυξήσεων σε εργασία Κυριακών και αργιών, ζητήματα σχετικά με άδειες και επιδόματα, αλλά και οφειλές δεδουλευμένων προς εργαζομένους.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση γίνεται λόγος και για καταγγελλόμενες απειλές προς εργαζομένους που διεκδίκησαν την καταβολή χρημάτων ή εξέφρασαν πρόθεση να προχωρήσουν σε δημόσιες καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας.