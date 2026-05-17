MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση του Ρουβίκωνα σε γνωστό εστιατόριο στα Λαδάδικα – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Παρέμβαση σε γνωστό εστιατόριο στην περιοχή των Λαδάδικων στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκωνα, καταγγέλλοντας περιστατικά εργοδοτικών αυθαιρεσιών και πιέσεων σε βάρος εργαζομένων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της συλλογικότητας, εργαζόμενοι του καταστήματος φέρονται να αντιμετωπίζουν προβλήματα που αφορούν εργασιακά δικαιώματα και συνθήκες απασχόλησης. Όπως υποστηρίζεται, υπάρχουν καταγγελίες για μη καταβολή προσαυξήσεων σε εργασία Κυριακών και αργιών, ζητήματα σχετικά με άδειες και επιδόματα, αλλά και οφειλές δεδουλευμένων προς εργαζομένους.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση γίνεται λόγος και για καταγγελλόμενες απειλές προς εργαζομένους που διεκδίκησαν την καταβολή χρημάτων ή εξέφρασαν πρόθεση να προχωρήσουν σε δημόσιες καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας.

Ρουβίκωνα Ρουβίκωνας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Αναστασία Γιάμαλη: Δεν θα πάψουν τα παιδιά να πηδούν στο κενό αν ευχόμαστε απλά να πάψουν να το κάνουν

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Eurovision 2026: Το μήνυμα του Ακύλα πριν την επιστροφή στην Ελλάδα – “Δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν, δεν άνοιξα το κινητό μου χθες το βράδυ”

ΠΑΙΔΕΙΑ 5 ώρες πριν

Μαθητικός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας Hackathon από την Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΠΚΜ

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Εξερευνούσε ένα χωράφι με ανιχνευτή μετάλλων και πέτυχε “λαχείο” – Ίσως ανακάλυψε τα χαμένα προσωπικά αντικείμενα μίας αρχαίας βασίλισσας

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ρωσία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από ουκρανική επίθεση με πάνω από 500 drones

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Στα δικαστήρια κατά της ανέγερσης του νέου δημαρχείου Αγίας Παρασκευής η Ζωή Κωνσταντοπούλου