Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με πλαστά φάρμακα και συμπληρώματα, στα 240 εκατ. ευρώ ο τζίρος – Συλλήψεις και έρευνες σε έξι χώρες

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συμμετείχε στις 14 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο εκτέλεσης ευρωπαϊκής εντολής έρευνας, σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος εμπορίας πλαστών φαρμάκων και συμπληρωμάτων.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η εγκληματική ομάδα δραστηριοποιούνταν από το 2019 και είχε αναπτύξει ιεραρχική δομή, ενώ τα μέλη της είχαν ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων διακινούσαν περισσότερα από 400 συμπληρώματα χωρίς την απαιτούμενη άδεια κυκλοφορίας.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, πραγματοποίησαν έρευνα σε εταιρεία logistics στην Αττική, συλλέγοντας αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο της διεθνούς επιχείρησης.

Η δράση μέσω διαδικτύου και social media

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα παράνομα προϊόντα διακινούνταν μέσω εκατοντάδων ιστοσελίδων και λογαριασμών στα social media, με στόχο κυρίως πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να πείσουν τα θύματά τους, τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν φωτογραφίες και ονόματα γνωστών προσώπων, αλλά και ανύπαρκτων γιατρών, παρουσιάζοντας τα σκευάσματα ως αποτελεσματικές θεραπείες για σοβαρές ασθένειες.

Κατά τη συντονισμένη ημέρα δράσης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε συνολικά 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των βασικών μελών της εγκληματικής ομάδας, ενώ κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες παράνομων συμπληρωμάτων, κυρίως στην κεντρική αποθήκη του κυκλώματος στη Βουλγαρία.

Απενεργοποιήσεις ιστοσελίδων και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Στο πλαίσιο της επιχείρησης απενεργοποιήθηκαν 196 ιστότοποι στη Ρουμανία, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν για την προώθηση και διάθεση των παράνομων προϊόντων. Παράλληλα, στην Πολωνία δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 1,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι διωκτικές Αρχές εκτιμούν ότι ο παράνομος κύκλος εργασιών της εγκληματικής οργάνωσης έφθανε τα 240 εκατομμύρια ευρώ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν Αρχές από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία, τη Λετονία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Εσθονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ισπανία και τη Μολδαβία, υπό τον συντονισμό της Europol και της Eurojust.